Kate del Castillo: Todas las veces que se ha mostrado al natural y sin filtros

Kate del Castillo se ha robado el corazón del público a través de sus los proyectos en los que ha participado, y aunque se ha visto envuelta en acaloradas polémicas, se mantiene como una de las actrices de mayor renombre en México.

Por esta razón no es de extrañar que sus publicaciones en redes sociales causen revuelo de manera inmediata. Sobre todo cuando se trata de aquellas imágenes en las que se muestra al natural y sin una gota de maquillaje.

De acuerdo con el público, esta práctica les permite conocer una faceta poco vista de ella, pues es algo distinto a como se ve en las grandes producciones en las que participa.

Tal fue el caso de una foto que compartió desde su perfil oficial en Instagram hace unos días, donde recordó a la mascota de nombre Lola que despidió luego de 16 años a su lado. La guapa actriz posó “a cara lavada” mientras sostenía su frente con su mano y mostraba el collar de su perrita.

No podemos olvidarnos de aquella selfie en la que se ve a Kate del Castillo disfrutando de un atardecer desde la terraza de su mansión ubicada en Los Ángeles, California. Eso sí, además de mostrarse sin al natural, presume la marca de su tequila, “Honor”. View this post on Instagram A post shared by Kate del Castillo (@katedelcastillo)

Como resultado de dichas publicaciones, la protagonista de melodramas como “La Reina del Sur” e “Ingobernable” ha obtenido la apreciación del público por medio de piropos. No obstante, no faltan aquellos internautas que intentan destapar los “arreglitos” que se ha hecho en el rostro para mantener una apariencia tan jovial a pesar del paso del tiempo.

