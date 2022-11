Kate del Castillo sorprende a sus papás con emotivo reencuentro, pero ellos no la reconocieron

Kate del Castillo apareció de sorpresa en un restaurante para reunirse con sus papás; sin embargo, Eric del Castillo no la reconoció y fue la hermana de la actriz quien le tuvo que decir que era su hija.

Kate del Castillo está en una de las mejores etapas de su vida, pues no solo cuenta con el éxito profesional participando como actriz y productora en la serie ‘A Beautiful Lie‘ y su regreso a las pantallas televisión con su personaje de Teresa Mendoza en la tercera temporada de ‘La Reina del Sur’ a través de Telemundo. Además de otros proyectos como la serie de HBO Max ‘Armas de Mujer’, así como su faceta de empresaria con el Tequila Honor.

Pero durante su reciente viaje a México y en medio de una apretada agenda de trabajo se dio tiempo de reunirse con sus padres, Kate Trillo y Eric del Castillo, a quienes citó con ayuda de su hermana en un restaurante. El emotivo momento inició cuando entraron al lugar pero fueron sorprendidos por la protagonista de ‘La Reina del Sur’, quien primero se dirigió a su mamá para darle un fuerte abrazo.

“Yo también hace mucho que no la veo señora“, se escucha decir a la actriz de 50 años en la grabación que fue compartida en Instagram por Verónica del Castillo.

“Sorpresa para mis papás. Los cité para comer con unos amigos y ohh sorpresa. Mi papá no entiende qué pasa ni la reconoció“, escribió la presentadora.

Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la reacción de Don Eric, quien no reconoció a su hija hasta que Verónica del Castillo le dijo de quién se trataba: “¿Quién es? ¡Es tu hija!“. Aunque todavía un poco incrédulo, enseguida la abrazó para sellar el emotivo encuentro.

“Estuve trabajando toda la mañana en ensayos y al rato me voy a tener que ir otra vez a trabajar, pero mañana voy a tener todo el día libre y me voy a ir a verlos. Todo el día me voy a su casa mañana“, mencionó Kate tras la grata sorpresa que le dio a sus padres.

Aunque Verónica del Castillo eliminó la publicación ha sido retomada por otras redes sociales donde las reacciones no se han hecho esperar.

“Me hiciste llorar”, “No reconoció a su propia hija”, “Qué linda sorpresa para sus padres”, “Amo su cara de asombro”, “Qué lindo encuentro”, “Hermosa familia”, “Hasta lloré por la reacción de Don Eric”, son solo algunos comentarios que han recibido.

Asimismo, Rene De La Parra, actual pareja sentimental de Verónica del Castillo, compartió una fotografía del reencuento familiar al que también asistió Edgar Bahena, novio de Kate del Castillo.

