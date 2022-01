Lyn May confiesa que se enamoró del Chapo Guzmán: “Pero me lo ganó Kate del Castillo”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La polémica vedette mexicana Lyn May confesó que se enamoró de Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera, a quien conoció durante uno de sus shows, y que también fue contratada para bailar para otros poderosos narcos. Lyn también habló de las supuestas relaciones sentimentales que habrían sostenido otras famosas como Galilea Montijo y Ninel Conde.

#farandula : Lyn May confesó que le gustaba el Chapo Guzmán pero Kate del Castillo se lo quitó (+VIDEO) https://t.co/hQQNsGKHml pic.twitter.com/6uGCw0DYbO — GossipVzla (@ChismeDeFamosos) January 19, 2022

-Leer más: Foto: Exfutbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco con líderes del CJNG

“A mí me gustaba ‘el Chapo’, pero me lo ganó Kate del Castillo. Sí lo conocí, un día fui a trabajar a un lugar que tenía él, que casi eran las sillas de oro, todo era una cosa increíble, en Sinaloa. Muy padre todo, estaba yo feliz, pero no dejaban que nadie se acercara, yo le canté y todo, pero me lo ganaron, ya ves”, declaró Lyn May al programa de televisión “De primera mano”.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

La actriz y bailarina exótica aclaró que también ofreció espectáculos para otros narcos, igual que lo han hecho varios famosos, pero eso no significa que hayan colaborado en el tráfico de drogas, simplemente cantaba, bailaba, cobraba y se iba.

Esto opina sobre los casos de Galilea Montijo y Ninel Conde

Con respecto a los casos de las famosas Galilea Montijo, Alicia Machado y Ninel Conde, mencionadas en el libro “Emma y las otras señoras del narco”, de la periodista Anabel Hernández, por sus supuestas relaciones sentimentales con algunos capos, Lyn May dijo que duda que hayan participado en el tráfico de drogas y únicamente fueron sus amantes, novias o solo ofrecieron shows para ellos.

“Yo pienso que si ellas vivieron, fueron amantes o esposas, el caso es que ellas no tienen nada que ver, tú no vas a saber lo que hace tu marido, no, yo digo que si lo hicieron pues qué bueno, porque ahorita son millonarias, ya no tienen que trabajar ni nada. Que no les afecte, que hablen con sus hijos bien, que digan ‘eso quedó en el pasado’ (…) Si hay lana, que le entren, qué tiene, el dinero es el dinero”.

-También te puede interesar:

· Video: Famoso de Televisa confiesa que capo lo invitó a su cártel, mencionó al CJNG y la Familia Michoacana

· Muertas o en la cárcel: el destino final de las novias del cártel que aterroriza la capital mexicana

· Hijas de capos del Cártel del Golfo disparan al aire en minifalda //Actriz porno revela extremos gustos sexuales de hijos del Chapo Guzmán