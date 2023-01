La Reina del Sur le hizo guiño a El Señor de los Cielos. Te decimos dónde ver las series de Telemundo

La propia Teresa Mendoza de La Reina del Sur le guiñó el ojo a El Señor de Los Cielos con tequila en mano y todo. Así es, Kate Del Castillo le mandó toda su buena energía a su amigo Rafael Amaya, quien interpreta a Aurelio Casillas.

“La Reina terminó. No me vayas a hacer quedar mal ¿eh? Yo la dejé acá. Así que, aguas”, dice la propia Reina del Sur levantando su trago y brindado al otro lado recibía su mensaje El Señor de Los Cielos, Rafael Amaya, justo antes del estreno de la temporada 8 de la gran serie televisiva. Además, te contamos dónde puedes ver esta y todas las temporadas de estas series de Telemundo.

Hace poco terminó La Reina del Sur 3. También Exatlón Estados Unidos ALL Stars que le da paso a La Casa de Los Famosos 3 el día de hoy. El Señor de los Cielos 8 apenas se estrena, pero lo mejor que es Telemundo y Netflix se ha encargado de que sus fans puedan disfrutar las últimas temporadas y las anteriores también.

Dónde ver El Señor de Los Cielos

Las temporadas de a la 1 a las 7 anteriores no se encuentran en ninguna plataforma de streaming hasta los momentos, pero sí los puedes ver en el canal de Youtube de Telemundo.

El Señor de los Cielos 8 se estrenó hoy y la puedes ver a diario por la señal de la cadena televisiva a las 9:00 p.m E.T en los Estados Unidos en las distintas cadenas de cable. También a través de la app de Telemundo, que puedes descargar en Google Play Store, Apple Store, Roku, FireTV, Android TV, Samsung y Xbox por supuesto en su página web.

Dónde ver La Reina del Sur

La Reina del Sur y sus tres temporadas las puedes ver por Netflix. También en el canal de Youtube de Telemundo. La última fue estrenada en la plataforma de distribución digital el 30 de diciembre del 2022.

Rafael Amaya tiene novia

El actor mexicano aprovechó justo el estreno de la octava temporada para decir que tiene 2 años de relación con su actual mánager. Lo había tenido en secreto porque justamente no es una mujer que esté acostumbrada a la exposición pública. Sin embargo, muchos nos han dicho que Nancy Ramos, como se llama la nueva pareja del artista, lo apoya y acompaña en cada proyecto. View this post on Instagram A post shared by Cuenta Oficial Rafael Amaya (@rafaelamayanunez)

Amaya dijo que era una relación muy bonita, estable y que le da ha dado satisfacciones. Además Telemundo adelantó que habrá El Señor de Los Cielos 9. Así que seguiremos sabiendo más del galán. View this post on Instagram A post shared by Telemundo (@telemundo)

