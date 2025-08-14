Estudiante de secundaria de Los Ángeles es arrestado por ICE

Benjamín Marcelo Guerrero Cruz, un estudiante, quien estaba a punto de comenzar el último año de secundaria en la Reseda High School del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) fue detenido por agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) el viernes 8 de agosto cuando paseaba por la mañana a su perro.

La detención se llevó a cabo en el barrio de Van Nuys y Sherman Oaks de Los Ángeles, mientras los agentes amarraban a su mascota a un árbol , y al irse la dejaron suelta sobre la avenida Sepulveda.

“Lo trataron horriblemente, y le dijeron riendo que gracias a él, ya podían beber el fin de semana”, se publicó en la cuenta de GoFundMe que se abrió para apoyar al muchacho.

Benjamín fue descrito como más que un estudiante, un hijo devoto, hermano cariñoso, un amigo leal y valioso miembro de la comunidad.

Es el hijo único de una madre soltera, quien tiene una gran responsabilidad, porque se encarga de sus hermanos gemelos de cinco años y un hermanito de seis años.

Benjamín Marcelo Guerrero Cruz de 18 años se encuentra bajo custodia de ICE. (Cortesía Alida García)

Se dio a conocer que su madre ahora mismo vive atemorizada incluso de salir a la casa a comprar alimentos mientras que sus hermanitos no entienden porque su hermano mayor no ha regresado a su casa.

Benjamín acababa de cumplir los 18 años.

“Estamos devastados por la pérdida de un muchacho tan bueno y un gran compañero. En la cancha, era inquebrantable: siempre estaba presente, trabajaba duro y se podía contar con él semana tras semana”, dijo Ronny C. amigo y compañero de juego de fútbol de Benjamín.

“Fuera de la cancha, era igual de confiable: amable, respetuoso y alguien que animaba a quienes lo rodeaban. Aportaba constancia, coraje y una fuerza serena que hizo que el equipo fuera mejor en todos los sentidos”.

Agregó que es desgarrador ver que se lo hayan llevado de esta manera, y lo extrañan mucho no solo como jugador, sino por la persona que es.

Otro de sus amiguitos, Suman P., dijo que Benjamín no solo es un buen futbolista, sino que también es conocido por su humildad, deportividad y espíritu de equipo.

“Juega desinteresadamente, mantiene la calma bajo presión y siempre respeta a los demás. Su actitud anima a todo el equipo”.

Valerie T. , quien fue testigo del arresto, dijo que creen que Benjamín está todavía detenido en Los Ángeles, luego de haber sido transferido de Santa Ana.

“Debido a nuestro sistema draconiano de inmigración no pudimos verlo hasta ayer. Ahora él tiene un abogado gracias al Immigrant Defenders Law Center. Y estamos haciendo todo lo posible por identificar a sus amigos para que su historia sea contada por quienes realmente lo conocen”.

Benjamín Guerrero Cruz, un joven estudiante es detenido por el ICE. Crédito: Alida García | Cortesía

Rita Silva, quien le organizó la cuenta de GoFundMe dijo que este jueves 14 de agosto habría sido su primer día de clases como estudiante senior de la Reseda Charter High School.

“Hacemos un llamado a las madres y educadores de conciencia para que se unan a nosotros y exijan la liberación inmediata de Benjamín y declaren que nuestros niños pertenecen a las aulas, no a las jaulas”.

Rita abrió la cuenta Help Support a Family in Crisis After ICE Detention en el sitio GoFundMe para solicitar donativos.

Explica que las necesidades son enormes y urgentes para cubrir servicios legales y gastos de inmigración para luchar por su regreso o ayudarlo a reconstruir su vida si es deportado así como para gastos básicos de manutención mientras su madre no puede trabajar de forma segura ni siquiera salir de casa.

También para comestibles, pañales y artículos domésticos esenciales para la madre y sus hijos; reubicación de emergencia o apoyo transitorio si la familia se ve obligada a mudarse.

“Su donación ayudará a garantizar que esta familia no tenga que afrontarlo sola, pase lo que pase”.

Benjamin Guerrero Cruz, estudiante de LAUSD se encuentra detenido por el ICE. Crédito: Alida García | Cortesía

Benjamín es un inmigrante de Chile, que de acuerdo a un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional fue detenido por abusar del programa del perdón de visa bajo el que entró a Estados Unidos, y que lo obligaba a dejar el país el 15 de marzo de 2023.

“Estados Unidos ofrece a los inmigrantes indocumentados $1,000 y un vuelo gratuito para que se autodeporten ahora. Animamos a todas las personas que se encuentran aquí ilegalmente a aprovechar esta oferta y a reservar la oportunidad de regresar a Estados Unidos de la manera correcta y legal para vivir el sueño americano”, agregaron en el comunicado.

“De lo contrario, serán arrestados y deportados sin posibilidad de regresar”.