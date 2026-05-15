No te confíes: en Florida sí multan por el volumen de la radio

Hay conductores que no entienden un viaje sin música fuerte. Ventanas abajo, bajo potente y una playlist sonando a todo volumen mientras recorren Miami, Orlando o Tampa. El problema es que en Florida esa costumbre puede terminar en una parada policial bastante incómoda.

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Aunque mucha gente no lo sabe, el estado tiene normas específicas contra el ruido excesivo dentro de los vehículos. Y sí, eso incluye el volumen de la radio, los subwoofers y cualquier sistema de sonido que llame demasiado la atención.

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La ley busca reducir molestias en calles residenciales y zonas concurridas, algo que viene ganando cada vez más importancia en ciudades donde las quejas por ruido aumentaron considerablemente en los últimos años.

La regla de los 25 pies

La normativa que regula esta situación es la Florida Statute 316.3045. Básicamente, establece que el sonido emitido desde un vehículo no puede escucharse claramente a una distancia de 25 pies, equivalentes a unos 7.6 metros.

No hace falta que un oficial utilice aparatos especiales para medir decibeles. Si desde esa distancia puede distinguir la música, el ritmo o incluso parte de la letra de una canción, ya existe motivo suficiente para aplicar una infracción.

Interior del Toyota RAV4 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

La norma además no depende de si el auto está detenido o circulando. Tampoco importa si las ventanas están abiertas o cerradas.

No solo aplica para la radio

Muchos creen que la ley apunta únicamente a equipos de sonido modificados, pero el alcance es bastante más amplio.

Florida incluye prácticamente cualquier dispositivo capaz de reproducir audio dentro del vehículo. Ahí entran radios tradicionales, teléfonos celulares, tablets, laptops, televisores portátiles e incluso instrumentos musicales.

Da igual si alguien escucha rock, salsa, electrónica, reguetón o un podcast deportivo. Lo que importa para la ley es el nivel de ruido que perciben las personas fuera del auto.

Hay zonas donde el control es más estricto

El tema se vuelve todavía más sensible en determinados lugares. Las autoridades suelen prestar especial atención a áreas residenciales y sectores cercanos a hospitales, escuelas o iglesias.

En esos sitios, incluso un volumen que no supere claramente la distancia permitida puede generar problemas si termina molestando a vecinos o peatones.

Ciudades densamente pobladas como Miami, Hialeah u Orlando suelen recibir más denuncias relacionadas con contaminación sonora, por lo que también aumenta la vigilancia policial.

Interior del Kia EV5. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Las multas no son exageradas, pero sí molestas

La infracción generalmente se considera una violación de tránsito no criminal. Las multas suelen ubicarse entre $100 dólares y $116 dólares, dependiendo de la ciudad y de si el conductor tiene antecedentes similares.

El problema aparece cuando las faltas se repiten. Ahí las sanciones pueden endurecerse y la situación deja de ser un simple disgusto económico.

Florida además viene reforzando su postura contra el ruido vehicular en general. Las autoridades también avanzaron contra escapes modificados y aceleraciones innecesarias que generan contaminación sonora.

Evite problemas

La manera más simple de no llamar la atención sigue siendo bastante obvia. Si alguien afuera del vehículo puede seguir claramente la canción que estás escuchando, probablemente el volumen ya sea demasiado alto.

También conviene tener cuidado con amplificadores aftermarket y subwoofers muy potentes, porque suelen ser el principal foco de las multas.

Al final, disfrutar de la música mientras manejas no está prohibido en Florida. Lo que el estado intenta evitar es que todo el vecindario termine escuchando la misma playlist.

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