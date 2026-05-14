Chrysler quiere volver al juego con un auto de $20,000

Chrysler parece decidida a recuperar espacio en un mercado donde los vehículos económicos vuelven a captar atención. La firma estadounidense, que en los últimos años concentró buena parte de su estrategia en la Pacifica, ahora tendría en marcha un proyecto pensado para quienes buscan un auto nuevo sin gastar una fortuna.

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La información comenzó a tomar fuerza luego de que distintos reportes señalaran que la compañía mostró a concesionarios un concepto llamado Pronto. La propuesta estaría enfocada en ofrecer un vehículo compacto con un precio inicial cercano a $20,000 dólares, una cifra que hoy resulta muy competitiva dentro de Estados Unidos.

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La iniciativa también refleja un cambio importante dentro de Stellantis, grupo propietario de Chrysler, que estaría buscando ampliar la oferta de modelos accesibles en varias de sus marcas.

Un nuevo enfoque para Chrysler

Actualmente, la gama de Chrysler es bastante limitada y gira principalmente alrededor de la Pacifica. Sin embargo, la marca dejó señales claras de renovación con la actualización presentada para la Pacifica 2027 y ahora todo indica que quiere volver a seducir a compradores jóvenes y familias con presupuestos más ajustados.

Según datos publicados por The Detroit News, ejecutivos de la compañía presentaron el proyecto Pronto a distribuidores durante reuniones privadas realizadas el año pasado. Aunque todavía no existe confirmación oficial sobre su llegada a producción, el movimiento dejó en evidencia que la idea está siendo evaluada seriamente.

Sale a la luz el Chrysler Pacifica modelo 2027. Crédito: Chrysler. Crédito: Cortesía

Cómo podría ser el Chrysler Pronto

Por ahora, la información técnica sigue siendo escasa, aunque varias fuentes coinciden en que se trataría de un modelo compacto o subcompacto. Incluso, algunos analistas creen que podría transformarse en un SUV pequeño, uno de los segmentos con mayor crecimiento en Norteamérica.

La lógica detrás de esa decisión es bastante clara. Los consumidores siguen priorizando vehículos prácticos, con buena eficiencia de combustible y espacio suficiente para el uso cotidiano. Chrysler podría aprovechar esa tendencia con un producto pensado para la ciudad, viajes cortos y usuarios que buscan su primer auto nuevo.

Además, un precio cercano a $20,000 dólares lo colocaría en una posición atractiva frente a rivales muy establecidos del mercado.

Stellantis quiere expandir la estrategia

El proyecto no sería exclusivo de Chrysler. De acuerdo con los mismos reportes, distribuidores también tuvieron acceso a conceptos similares vinculados a Jeep y Dodge. La intención del grupo sería desarrollar modelos más pequeños y accesibles para ampliar el alcance de sus marcas en Estados Unidos.

La Chrysler Pacifica Grizzly Peak. Crédito: Chrysler. Crédito: Cortesía

La estrategia llega en un contexto donde los precios de los vehículos nuevos crecieron notablemente y cada vez más compradores encuentran dificultades para acceder a opciones cero kilómetros.

El nombre Pronto tampoco es una casualidad. Chrysler ya utilizó esa denominación en varios prototipos de finales de los años noventa. Entre ellos aparecieron el Plymouth Pronto de 1997 y el Pronto Cruizer de 1999, modelo conceptual que terminó inspirando al famoso PT Cruiser.

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