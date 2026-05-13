Tesla desaparece del podio eléctrico tras extenso análisis

Tesla ya no marca el paso como antes dentro del coche eléctrico. El mercado se está moviendo rápido y hay fabricantes que empiezan a imponer su propio ritmo con nuevas tecnologías, mejores sistemas de carga y una ofensiva de modelos que no deja de crecer. Ahora, un estudio realizado en Alemania terminó de confirmar algo que en la industria ya se venía comentando desde hace tiempo.

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BYD, Geely y Volkswagen son actualmente las marcas que más están empujando la innovación en movilidad eléctrica. Lo llamativo es que Tesla, que hace no mucho parecía inalcanzable, quedó fuera de los tres primeros lugares tras el análisis de 874 avances tecnológicos vinculados al automóvil eléctrico.

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El informe fue desarrollado por el Centro Alemán de Gestión del Automóvil, conocido como CAM, bajo la dirección del profesor Stefan Bratzel. El trabajo tomó en cuenta las innovaciones introducidas por 35 fabricantes y grupos automovilísticos entre 2020 y 2025, un período especialmente intenso para la industria.

Geely sorprende y lidera el ranking

La gran vencedora del estudio fue Geely. El grupo chino alcanzó 209 puntos y terminó liderando la clasificación general gracias a la evolución tecnológica de varios de sus modelos eléctricos e híbridos enchufables.

La investigación destaca especialmente algunos desarrollos vinculados a la carga ultrarrápida y al rendimiento. Uno de los vehículos más mencionados es el Lotus Emeya, capaz de soportar potencias de carga de hasta 450 kW, una cifra que lo coloca entre los eléctricos más avanzados del momento.

Además, Geely sigue expandiendo su presencia internacional. El fabricante acaba de desembarcar en España y también prepara la llegada de Zeekr, su firma premium, con la que pretende competir en segmentos de mayor valor.

Geely Preface. Crédito: Geely. Crédito: Cortesía

Volkswagen y BYD pisan fuerte

Detrás de Geely aparece el Grupo Volkswagen con 200 puntos. El conglomerado alemán logró una valoración muy alta gracias a sus desarrollos en baterías y rendimiento deportivo.

Uno de los proyectos más destacados fue el nuevo Porsche Cayenne eléctrico, un SUV que promete más de 1,100 caballos de potencia y unas prestaciones propias de un superdeportivo.

BYD, por su parte, cerró el podio con 171 puntos y volvió a demostrar por qué se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del mercado global. El estudio pone especial atención sobre la nueva generación de la Blade Battery 2.0, un sistema capaz de recuperar hasta 400 kilómetros de autonomía en apenas cinco minutos gracias a cargas de hasta 1,000 kW.

Ese tipo de avances explica por qué BYD sigue creciendo a un ritmo tan alto y ya supera ampliamente a muchos fabricantes tradicionales en distintos mercados.

Volkswagen ID.ERA 9X. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Tesla pierde peso frente a sus rivales

El dato más llamativo del informe tiene que ver con Tesla. La marca estadounidense cayó hasta la sexta posición y quedó por detrás de Geely, Volkswagen, BYD, SAIC y BMW.

Según el estudio, el principal problema de Tesla es la falta de novedades importantes en los últimos años. Mientras otras compañías aceleraron el lanzamiento de plataformas, baterías y modelos inéditos, la firma liderada por Elon Musk redujo considerablemente su ritmo de innovación.

BMW también recibió elogios por sus nuevos iX3 e i3, especialmente por sus avances en autonomía, mientras que Mercedes-Benz fue reconocida por sus desarrollos eléctricos de largo alcance.

El informe además deja otra conclusión potente. China y Alemania se están repartiendo prácticamente todo el liderazgo tecnológico del coche eléctrico. Los fabricantes chinos concentraron el 32,4% de los puntos de innovación, mientras que las marcas alemanas alcanzaron el 31,9%.

El modelo BYD SEAL 6 DM-i. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

“Alemania está dando pasos significativos en fuerza de innovación eléctrica y los OEM alemanes están ahora casi a la par con los fabricantes chinos; hace sólo unos años, la diferencia era mucho mayor”, declaró Stefan Bratzel.

El responsable del estudio también subrayó que “BMW, Volkswagen y Mercedes-Benz demuestran actualmente la mayor fuerza innovadora en cuanto al coche eléctrico”.

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