Algo pasa en Kia: tiene casi listo este modelo, pero se retrasa

Kia no parece conformarse con fabricar SUV eléctricos para todos los gustos. La marca coreana también quiere recuperar ese costado emocional que alguna vez representó el Stinger y ya tiene un candidato muy avanzado para ocupar ese lugar. Se llama Meta Turismo y, aunque todavía no recibió luz verde definitiva, el proyecto está mucho más cerca de las calles de lo que muchos imaginaban.

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Cuando apareció por primera vez a finales de 2025, el concept llamó la atención por su diseño agresivo y sus proporciones de gran turismo futurista. No tardaron en aparecer comparaciones con el Stinger y tampoco faltaron quienes pidieron a Kia que se animara a producirlo cuanto antes.

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La buena noticia para esos fanáticos es que el modelo ya estaría desarrollado en un 90%. El problema no pasa por el diseño ni por la ingeniería. La verdadera duda está en el negocio.

Kia reconoce que el costo sigue siendo el gran obstáculo

Karim Habib, jefe de diseño de Kia, explicó que el principal freno tiene que ver con el desarrollo de un vehículo eléctrico de alto rendimiento. Aun así, dejó claro que la marca no quiere abandonar este tipo de autos.

“En este momento, se trata de una cuestión estratégica. Es un vehículo eléctrico puro y el costo de desarrollar un vehículo eléctrico de alto rendimiento es lo que nos frena. Esperamos que la tendencia alcista de los vehículos eléctricos continúe. Creo que habrá una mayor aceptación de este tipo de coche. Al menos, es nuestra apuesta”.

El ejecutivo también recordó la experiencia que tuvo Kia con el Stinger y dejó entrever que la compañía todavía cree en los sedanes deportivos, incluso en una industria dominada por SUV.

“Tenemos cierta experiencia fabricando coches como el Stinger y es algo que no queremos abandonar. El Meta Turismo es nuestra idea de una berlina deportiva para la generación gamer. Hace unos años, empezamos a pensar qué podíamos hacer más allá de los SUV. Producimos y vendemos muchos SUV, lo cual es positivo, pero también creemos que hay más posibilidades”.

Kia Vision Meta Turismo. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Un diseño pensado para marcar una nueva etapa

Más allá de convertirse o no en modelo de producción, el Meta Turismo ya funciona como laboratorio de diseño para el futuro de Kia. El concept introduce una evolución de la filosofía estética conocida como Opposites United.

La marca quiere aplicar esta nueva identidad en próximos lanzamientos, incluyendo modelos eléctricos urbanos que ocuparán un espacio similar al del actual Picanto.

Habib explicó la visión detrás de esta nueva etapa de diseño: “Diseñamos coches con un aspecto deliberadamente futurista porque queremos que, una vez más, prometan un futuro mejor y que la gente nos acompañe en esa visión. La idea de encontrar nuevas formas no es solo eso, sino encontrar nuevas formas, porque algo nuevo por el mero hecho de ser nuevo no aporta nada. Lo importante es que aporte progreso. Debe aportar algo positivo a la experiencia”.

Más del Kia Vision Meta Turismo. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

El proyecto ya demostró que puede hacerse realidad

Dentro de Kia aseguran que el auto no es simplemente una fantasía de salón. Oliver Samson, jefe de diseño para Europa, confirmó que el equipo ya comprobó la viabilidad técnica del proyecto.

“Queríamos responder a esa pregunta: ¿Es algo que podríamos hacer o cómo se vería? Para poder responderla, necesitábamos demostrar que funcionaría. Y sí, [descubrimos que] sería físicamente posible”.

Todo indica que Kia todavía está esperando el momento adecuado para lanzar un modelo así. La marca considera que el mercado de eléctricos deportivos aún necesita madurar un poco más, aunque el Meta Turismo parece haber superado casi todas las etapas previas.

Y eso, para quienes todavía extrañan al Stinger, ya es una noticia bastante importante.

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