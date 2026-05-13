Ram retira más de 12,000 camionetas por falla de velocidad

Las camionetas grandes también tienen problemas tecnológicos y Ram acaba de comprobarlo de la peor manera. Stellantis anunció el retiro de más de 12,000 unidades de la Ram 2500 tras detectar una falla relacionada con la calibración electrónica de la velocidad máxima del vehículo.

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A simple vista puede parecer un detalle menor, pero el problema tiene implicaciones importantes para la seguridad. Según la información presentada ante las autoridades estadounidenses, ciertas unidades podrían superar la velocidad máxima para la cual fueron homologados sus neumáticos originales.

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La campaña afecta específicamente a modelos Ram 2500 fabricados entre junio de 2022 y abril de 2026. En total, el retiro involucra 12,736 camionetas comercializadas en Estados Unidos.

El problema no está en los neumáticos

Uno de los puntos que más quiso aclarar Stellantis tiene que ver con el origen de la falla. Los neumáticos no presentan defectos físicos ni problemas de fabricación. El inconveniente aparece por una programación incorrecta dentro del sistema electrónico del vehículo.

Algunas unidades recibieron una calibración equivocada en el software que controla la velocidad máxima. Eso permitiría que la camioneta supere el límite seguro asociado al índice de velocidad de los neumáticos instalados de fábrica.

En este caso, gran parte de las Ram afectadas utiliza neumáticos con clasificación “R”, preparados para soportar velocidades cercanas a 106 millas por hora. Si el vehículo excede esa cifra de manera prolongada, el neumático puede trabajar fuera de los parámetros de seguridad previstos.

Qué riesgos puede generar esta falla

Cuando un neumático opera por encima de su límite homologado, comienzan a aparecer riesgos importantes. El exceso de velocidad puede provocar un aumento excesivo de temperatura, desgaste acelerado e incluso daños estructurales.

En escenarios más extremos también existe la posibilidad de separación de capas o fallos internos que podrían terminar en un reventón.

Precisamente por eso Stellantis decidió avanzar con el retiro preventivo antes de que aparezcan incidentes mayores. La compañía aseguró que hasta el momento no existen reportes de accidentes ni reclamos relacionados directamente con este problema.

Llegan las Ram 2500 y 3500 Heavy Duty 2025. Crédito: RAM. Crédito: Cortesía

La solución será sencilla y gratuita

La investigación interna arrancó oficialmente el 24 de marzo de 2026 a través de la división de Seguridad Técnica y Cumplimiento Normativo de FCA US. Después de varias revisiones técnicas, el grupo aprobó el retiro voluntario el 30 de abril.

A diferencia de otras campañas mucho más complejas, esta vez no será necesario reemplazar piezas mecánicas ni cambiar neumáticos. La solución consistirá simplemente en una actualización del software.

Los concesionarios reprogramarán el Módulo de Control del Tren Motriz, conocido como PCM, para corregir la calibración electrónica de velocidad y evitar que la camioneta supere el límite seguro de los neumáticos instalados.

Stellantis comenzará a informar a los concesionarios a mediados de mayo, mientras que los propietarios recibirán las notificaciones oficiales desde el 4 de junio de 2026.

La reparación será completamente gratuita y apunta a resolver el problema en poco tiempo.

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