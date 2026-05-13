Un extraño retiro ocurrió en GM con líquidos de frenos

Los retiros masivos suelen estar ligados a motores, airbags o fallas electrónicas, pero esta vez General Motors quedó en el centro de atención por algo mucho menos habitual.

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La compañía tuvo que retirar del mercado más de 40,000 botellas de líquido de frenos distribuidas en Estados Unidos tras detectar partículas internas que podrían comprometer el funcionamiento del sistema de frenado.

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La situación llamó rápidamente la atención de talleres y centros de servicio porque el problema no afecta directamente a un vehículo específico, sino a un componente esencial para cualquier automóvil. Y cuando se habla de frenos, cualquier irregularidad genera preocupación inmediata.

El producto involucrado pertenece a ACDelco, la división de repuestos de General Motors. En concreto, el retiro alcanza al líquido de frenos y embrague ACDelco GMW DOT 3 identificado con el número de pieza 19353126.

Esto descubrieron las autoridades

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos, conocida como NHTSA, recibió reportes sobre posibles anomalías en el producto después de varias pruebas realizadas por un laboratorio externo.

Tras nuevas evaluaciones sobre envases sellados, se confirmó la presencia de sedimentos visibles dentro de determinadas botellas fabricadas entre el 19 de octubre y el 28 de diciembre de 2022.

El lote comprometido quedó identificado bajo el código 01977 091222 y, según General Motors, el retiro abarca un total de 40,440 envases distribuidos en tiendas y centros de servicio de todo el país.

La campaña fue registrada oficialmente ante la NHTSA con el número 26E025, mientras que internamente GM la catalogó bajo el código N262552830.

Buick Electra L7. Crédito: General Motors. Crédito: Cortesía

¿Por qué estos sedimentos pueden ser peligrosos?

El líquido de frenos trabaja bajo condiciones extremas de temperatura y presión. Cualquier alteración química o presencia de partículas puede modificar el comportamiento hidráulico del sistema y afectar la capacidad de frenado.

En este caso, General Motors explicó que el problema no fue provocado por contaminación externa. Los análisis químicos apuntan a que los residuos detectados corresponden a precipitados formados por dos aditivos presentes en el propio líquido.

El proveedor relacionado con el producto es DuPont Specialty Products, aunque la automotriz reconoció que todavía no logra determinar por qué esas partículas terminaron dentro de algunas botellas.

Normalmente, este tipo de residuos se elimina durante el proceso de filtrado y embotellado. Sin embargo, algo falló en determinadas unidades y eso terminó activando el retiro preventivo.

Lo que puede pasar en los vehículos afectados

Los documentos federales advierten que esos sedimentos podrían reducir el rendimiento del sistema de frenado “en determinadas condiciones”, incrementando el riesgo de accidente.

Con el paso del tiempo, las partículas podrían obstruir conductos, afectar mangueras o generar dificultades en la presión hidráulica del sistema.

Aun así, General Motors aclaró que no emitirá avisos directos a propietarios de vehículos. La razón es bastante simple. El producto resulta muy difícil de rastrear una vez utilizado en reparaciones o mantenimientos, especialmente en talleres independientes.

Por eso, la compañía optó por reembolsar el inventario restante a concesionarios y compradores directos de ACDelco.

GM informó a los concesionarios el pasado 6 de mayo de 2026 y los clientes vinculados directamente con la compra del producto recibirán las notificaciones antes del 8 de junio.

Aunque la empresa no recomendó dejar de utilizar vehículos potencialmente afectados, algunos especialistas sí aconsejan revisar cuidadosamente las botellas pertenecientes al lote comprometido, especialmente en talleres que aún puedan tener inventario almacenado.

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