Xiaomi aceleró fuerte y vendió una brutal cantidad de eléctricos en abril

Lo de Xiaomi en el mercado automotor chino ya dejó de ser una simple curiosidad tecnológica. La compañía está consiguiendo cifras que hace apenas unos años parecían reservadas para fabricantes con décadas de experiencia.

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Abril volvió a demostrarlo con claridad, porque la marca cerró el mes con 36,702 coches eléctricos entregados y una demanda que sigue creciendo a gran velocidad.

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El fenómeno tiene todavía más mérito si se tiene en cuenta que Xiaomi apenas cuenta con dos modelos dentro de su catálogo. Aun así, la firma china ya compite de tú a tú contra fabricantes históricos y marcas especializadas en movilidad eléctrica. Buena parte del protagonismo lo acapara el nuevo SU7, el sedán que se ha convertido en el gran motor comercial de la empresa.

El SU7 se convierte en la estrella de Xiaomi

El Xiaomi SU7 registró 26,826 matriculaciones durante abril y se consolidó como el vehículo más importante de la compañía. El crecimiento respecto a marzo fue enorme y el modelo ya representa más del 73% de todas las ventas de la marca.

La actualización del sedán comenzó a comercializarse el pasado 19 de marzo y apenas unos días después arrancaron las primeras entregas. Desde entonces, el interés no ha parado de crecer. Xiaomi ha sabido combinar un diseño muy deportivo con una fuerte carga tecnológica y una estrategia comercial especialmente agresiva en precios.

Ese cóctel está funcionando mejor de lo esperado y ha colocado al SU7 entre los eléctricos más comentados del mercado chino. Además, la imagen de marca de Xiaomi en el sector tecnológico está ayudando a captar a un público joven que busca conectividad y prestaciones sin pagar cifras desorbitadas.

El Xiaomi SU7 de 2026. Crédito: Xiaomi. Crédito: Cortesía

El YU7 pierde volumen, pero no protagonismo

Mientras el SU7 gana terreno, el SUV YU7 redujo sus entregas en abril. El modelo alcanzó 9,876 unidades, una cifra inferior a la de marzo, aunque dentro de la compañía no lo consideran un problema preocupante.

La explicación es bastante sencilla. Xiaomi todavía tiene una capacidad de producción limitada y está priorizando el modelo con mayor nivel de pedidos en cada momento. En las últimas semanas, el foco estuvo puesto en el SU7 debido al enorme volumen de demanda que recibió tras su renovación.

Eso significa que el YU7 podría recuperar protagonismo más adelante, especialmente cuando la producción vuelva a equilibrarse entre ambos modelos.

El Xiaomi YU7 impuso un nuevo récord mundial eléctrico. Crédito: Xiaomi. Crédito: Cortesía

Xiaomi prepara nuevos modelos y apunta a Europa

La marca china no piensa bajar el ritmo en 2026. En las próximas semanas presentará el nuevo YU7 GT, la versión más deportiva del SUV eléctrico. Se espera que el modelo tenga un precio cercano a $62,000 dólares al cambio actual, una cifra que lo posicionará en un segmento más exclusivo.

Los planes de Xiaomi son muy ambiciosos. La empresa espera entregar alrededor de 550,000 vehículos durante 2026, un salto importante frente a las 411,837 unidades logradas el año anterior. Entre enero y abril ya acumula 117,558 ventas.

Otro de los movimientos clave llegará con el futuro YU9, un SUV híbrido enchufable de gran tamaño que marcará un cambio importante dentro de la compañía. Será el primer modelo no completamente eléctrico de su gama y jugará un papel importante para ampliar su presencia en China antes del desembarco europeo previsto para 2027.

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