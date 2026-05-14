Google renueva Android Auto con IA y más entretenimiento

Manejar ya no será solamente ir del punto A al punto B. Google quiere que el tiempo dentro del auto se convierta en una experiencia mucho más conectada, entretenida y útil para millones de conductores. Por eso, la compañía anunció una renovación importante para Android Auto y para los vehículos que integran Google built-in.

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La actualización no pasa únicamente por cambios visuales. También llega con herramientas impulsadas por inteligencia artificial, nuevas opciones de personalización y funciones que buscan hacer más cómodo el uso diario del vehículo, especialmente para quienes pasan muchas horas en carretera.

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Uno de los movimientos más llamativos es la incorporación de Gemini, el nuevo sistema de inteligencia artificial de Google, que reemplazará progresivamente al conocido Google Assistant dentro de Android Auto.

With Gemini Intelligence on @Android, you’ll be able to:



✨ Automate multi-step tasks across your apps, like finding your class syllabus in Gmail and putting the books you need in your cart

✨ Fill out forms in a single tap thanks to Gemini Personal Intelligence

✨ Turn spoken… — Google (@Google) May 12, 2026

Una interfaz más moderna y personalizable

Google decidió darle un aspecto mucho más fresco a Android Auto gracias al diseño Material 3 Expressive. La idea es que la pantalla del vehículo tenga una apariencia más dinámica y cercana a la experiencia de un smartphone moderno.

Ahora los usuarios podrán personalizar fondos, organizar widgets y acceder rápidamente a información importante como el clima, contactos frecuentes o ciertos controles inteligentes del hogar. Todo apunta a reducir distracciones mientras se conduce y facilitar el acceso a funciones cotidianas.

Además, la navegación también evoluciona con mapas en 3D mucho más detallados. Google Maps ofrecerá visualizaciones más realistas para ayudar a interpretar mejor calles, salidas y cruces complejos, especialmente en ciudades con tráfico intenso como Miami, Los Angeles o New York City.

Interior del Kia EV5. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Video y entretenimiento cuando el auto está detenido

Otra de las novedades que más expectativa genera es la posibilidad de reproducir video directamente desde Android Auto mientras el vehículo esté estacionado.

Aplicaciones como YouTube permitirán ver contenido en alta definición durante tiempos de espera, viajes largos o mientras el auto eléctrico se encuentra cargando batería. Es una función que muchos usuarios venían reclamando desde hace tiempo.

La experiencia musical también tendrá cambios importantes. Plataformas como Spotify y YouTube Music recibirán mejoras visuales y una navegación más intuitiva, haciendo que el sistema multimedia del vehículo resulte mucho más atractivo.

The next generation of Android Auto has new visuals that look great on any car screen, premium entertainment and a more helpful Gemini. #TheAndroidShow pic.twitter.com/F4xWtChtMl — Google (@Google) May 12, 2026

Gemini quiere convertirse en tu copiloto

La apuesta más fuerte de Google pasa por Gemini. El asistente promete ir bastante más allá de responder comandos básicos de voz.

La inteligencia artificial podrá resumir reuniones del calendario, responder preguntas relacionadas con el vehículo o incluso ayudar con tareas cotidianas mientras se conduce. Google también trabaja en funciones proactivas como Magic Cue, capaz de sugerir acciones basadas en mensajes, recordatorios o actividades pendientes.

Todo esto busca que el conductor interactúe menos con la pantalla y más mediante conversaciones naturales, algo especialmente útil para quienes recorren largas distancias todos los días.

Google explicó que las novedades comenzarán a desplegarse gradualmente durante este año. Para acceder a ellas será necesario contar con la versión más reciente de Android Auto o tener un vehículo compatible con Google built-in.

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