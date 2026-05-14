Ford presenta el Mustang más patriótico de su historia

Ford decidió aprovechar la celebración de los 250 años de independencia de Estados Unidos para presentar uno de los Mustang más llamativos y radicales que se hayan visto hasta ahora. La marca del óvalo azul tomó su modelo más extremo y lo transformó en una especie de homenaje rodante a la velocidad, la ingeniería y el orgullo norteamericano.

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El resultado es el nuevo Mustang GTD Spirit of America, una edición especial que combina detalles visuales inspirados en la bandera estadounidense con prestaciones propias de un superdeportivo de primer nivel. No se trata solamente de un ejercicio de diseño. Ford quiere demostrar que un muscle car nacido en Estados Unidos puede mirar de frente a los grandes nombres europeos del alto rendimiento.

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Bajo esa idea aparece este modelo de 815 caballos de fuerza, preparado para superar las 200 mph y pensado para convertirse en una de las piezas más exclusivas dentro de la historia moderna del Mustang.

Un homenaje a la velocidad estadounidense

Ford explicó que esta edición especial también busca recordar la figura de Craig Breedlove, considerado uno de los grandes referentes de la velocidad en Estados Unidos.

En los años 60, Breedlove hizo historia al superar las 600 mph con un vehículo impulsado por un motor a reacción construido por él mismo. Ese récord terminó convirtiéndose en un símbolo del ingenio tecnológico y de la obsesión estadounidense por romper límites.

La filosofía detrás del Mustang GTD encaja perfectamente con esa idea. El proyecto nació para demostrar que un deportivo estadounidense podía competir directamente con superautos europeos mucho más caros y exclusivos. Y buena parte de esa ambición quedó reflejada en el récord conseguido recientemente por el modelo en Nürburgring.

Un diseño imposible de ignorar

A nivel visual, el Spirit of America se diferencia rápidamente de cualquier otro Mustang. Ford apostó por una carrocería en color blanco Performance White acompañada por franjas asimétricas en tonos Race Red y Lightning Blue.

La inspiración llega desde el histórico emblema de tres barras del Mustang, aunque reinterpretado con una apariencia mucho más agresiva y moderna. También destacan los espejos pintados en rojo, las enormes letras “Mustang” sobre el alerón trasero y múltiples piezas de fibra de carbono expuestas.

El Ford Mustang GTD Spirit of America. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

El splitter delantero, el difusor y varios componentes aerodinámicos dejan claro que este auto no fue diseñado únicamente para llamar la atención en una exhibición.

Un Mustang pensado para muy pocos

Ford abrió oficialmente el proceso para clientes estadounidenses interesados en adquirir esta edición especial. Las solicitudes estarán disponibles hasta el 18 de mayo de 2026, aunque eso no significa que todos los postulantes obtendrán una unidad.

La compañía todavía no confirmó el precio final del vehículo, pero distintas estimaciones apuntan a que superará fácilmente los $400,000 dólares. Eso lo coloca en territorio reservado para coleccionistas y compradores de superdeportivos de élite.

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