Tesla se despide de dos autos que cambiaron la industria

Pocas veces una noticia dentro del mundo automotor genera tanta nostalgia entre los fanáticos de los vehículos eléctricos. Tesla decidió terminar la producción de dos de los modelos más importantes de su historia, el Model S y el Model X, dejando atrás una etapa que ayudó a transformar por completo la industria.

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La decisión fue confirmada discretamente en la planta de Fremont, California, el mismo lugar donde Tesla comenzó a construir su reputación como pionera de la movilidad eléctrica moderna. Aunque todavía quedarán algunas unidades disponibles en inventario, la producción ya llegó oficialmente a su fin.

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El movimiento también refleja el nuevo enfoque de la compañía liderada por Elon Musk, que ahora quiere concentrar sus esfuerzos en proyectos más recientes y ambiciosos como el Cybercab, el robot humanoide Optimus y las futuras generaciones del Tesla Model 3, Tesla Model Y y Tesla Cybertruck.

El auto que cambió la percepción de los eléctricos

El Model S no fue el primer Tesla, pero sí el vehículo que logró llevar la marca a otro nivel. Cuando apareció en 2012, muchos todavía asociaban a los autos eléctricos con diseños extraños, poca autonomía y prestaciones limitadas.

Tesla Model S. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Tesla rompió completamente con esa idea. El Model S llegó como un sedán elegante, rápido y tecnológico, capaz de competir directamente con fabricantes tradicionales como Toyota, Ford o Chevrolet.

Lo más importante es que convirtió al vehículo eléctrico en algo aspiracional. Ya no se trataba solamente de cuidar el medio ambiente. También era una declaración de innovación y modernidad.

El impacto del brutal Model S Plaid

Con el paso de los años, Tesla siguió evolucionando el Model S hasta llegar al impresionante Plaid presentado en 2021.

La versión más radical del sedán eléctrico sorprendió con 1,020 caballos de fuerza y cifras que parecían imposibles para un auto de producción. Era capaz de acelerar de 0 a 60 mph en apenas 2 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 199 mph.

The last Model S & the last Model X have been produced at Fremont Factory



14 years of history for Model S, 11 years for Model X



🫡 pic.twitter.com/5sSscIe1f3 — Tesla (@Tesla) May 10, 2026

Ese rendimiento permitió que Tesla entrara en conversaciones reservadas normalmente para superdeportivos europeos de altísimo nivel.

El Model X y sus puertas futuristas

Mientras el Model S conquistaba el mercado de sedanes, Tesla necesitaba un vehículo familiar más espacioso. Ahí apareció el Model X.

El SUV eléctrico rápidamente llamó la atención gracias a sus famosas puertas Falcon Wing, un diseño que recordaba a modelos icónicos como el Mercedes-Benz 300 SL o el DMC DeLorean.

Más allá de lo visual, el Model X ofrecía espacio, comodidad y tecnología en un formato pensado para viajes largos y familias. Esa combinación ayudó a que Tesla creciera rápidamente en mercados de Europa, Asia y Latinoamérica.

Aunque el cierre de producción marca el final de dos modelos históricos, Tesla ya tiene la vista puesta en lo que viene. La empresa seguirá apostando por el crecimiento del Model 3, Model Y y Cybertruck, además de nuevos desarrollos vinculados a conducción autónoma y robótica.

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