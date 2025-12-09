Fátima Bosch rechaza las atenciones de Telemundo, tras polémica entrevista, y sale de la cadena en Uber

El programa “Pica y se Extiende“, conducido por Carlos Adyan y Lourdes Stephen, contó con la presencia de Fátima Bosch. Sin embargo, el final de la entrevista terminó siendo tan caótico que al día de hoy todos los medios de comunicación están hablando al respecto.

La opinión pública se ha mostrado dividida. Hay quienes creen que Fátima debió no solo responder mejor, sino mostrar más temple ante las interrogantes. Mientras que otros acusan a Carlos Adyan de “poco profesionalismo”.

Durante la entrevista, los conductores le realizaron polémicas preguntas a la actual Miss Universo que incluían el tema de los problemas con los visados de algunas participantes del certamen de belleza, la demanda de Nawat Itsaragrisil en su contra y las fuertes investigaciones en contra de Raúl Rocha, actual presidente de Miss Universo.

Aunque Fátima contestó a todas las interrogantes, sus gestos y posturas indicaban incomodidad con las mismas. Tanto que los conductores no contaron con la presencia de Bosch durante todos los segmentos del programa, porque la mexicana no solo abandonó la entrevista, sino también las instalaciones de Telemundo.

Carlos Adyan afirma que ya cuando ellos estaban por entrar al segundo segmento del programa, producción les informó que ella ya no iba a compartir con ellos pantalla porque se había ido. Aleyda Ortiz aclara que la producción del programa les informó que Fátima Bosch se mostró molesta por las siguientes preguntas: la demanda de Nawat y sobre las cuentas congeladas de Raúl Rocha.

Los conductores de “En Casa con Telemundo” afirman que, según la producción de “Pica y se Extiende”, ellos le tenían organizada una fiesta para celebrar su presencia y, obviamente, su victoria. Pero Fátima, aseguran, estaba tan molesta que no solo rechazó la fiesta, sino también el transporte que la cadena le tenía reservado para ella y decidió irse en Uber.

Carlos Adyan por su parte presentó la siguiente reflexión sobre la reacción de Fátima Bosch: “Creo que esto le deja al público una evidencia de lo que realmente pasa, porque si te molestan este tipo de preguntas es por algo… y estas preguntas se las íbamos hacer nosotros o el periodista que viniera a continuación“.

El conductor también explicó el origen de los cuestionamientos que realizaron durante la entrevista: “No estamos inventando información, aquí se basaron las preguntas no en chismes, sino en declaraciones que ha dado la misma organización y en documentos que han salido de demandas de diferentes partes“.

