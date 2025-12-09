Dayanara Torres analiza la entrevista de Fátima Bosch con “Pica y se Extiende” y ¿la reprueba?

El programa “Pica y se Extiende” de Telemundo, conducido por Carlos Adyan y Lourdes Stephen, contó con la presencia de Fátima Bosch, la actual Miss Universe. Lamentablemente, la entrevista no logró llegar a buen término, porque la mexicana terminó molesta con los conductores, luego de que estos realizaran las preguntas pertinentes en relación a todos los escándalos que enfrenta la organización que ella como actual reina representa.

Los cuestionamientos fueron claros, directos y sin dobles intenciones. Bosch tenía la oportunidad de hablar por primera y última vez sobre todo lo bueno y lo malo que se dice tanto de su participación en Tailandia, como de los escándalos que vinculan su nombre con Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, como con Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de Miss Universo Tailandia.

La opinión de Dayanara Torres a parte de la entrevista de Fátima Bosch

Dayanara Torres, Miss Universo 1993, es parte del programa de Enrique Santos. En donde analizaron la entrevista de Bosch en Telemundo. En el extracto que el programa compartió en redes sociales, Dayanara asegura que la respuesta de la mexicana sobre el problema con las visas de las participantes no solo no le gustó, sino que además no le pareció correcta.

“No. Iba bien hasta que mencionó lo de la visa. Por lo menos en otros años no es así. Todas van y es lo mismo —para todas—… Esa contestación no está bien. No me parece”, dijo Torres.

Enrique Santos destacó que Carlos Adyan le explicó al público que Fátima estaba informada de que se le realizarían estas preguntas de rigor, porque son parte de la agenda mediática que todos los medios de comunicación y el público mismo tienen sobre el certamen y su actual reinado como Miss Universo.

Las temáticas que desataron el conflicto

Ahora, iremos por partes. Para empezar, enumeraremos las temáticas que los conductores agendaron para la entrevista y que al parecer incomodaron tanto a la actual Miss Universo, que terminó abandonando las instalaciones de Telemundo, cancelando todas sus participaciones con la cadena y sin aceptar seguir recibiendo las atenciones prestadas por la misma, como su transporte. Porque según confirmó la televisora, Fátima Bosch salió de Telemundo en Uber.

La primera temática que desencajó el rostro de Fátima Bosch fue el problema con las visas de algunas candidatas de Miss Universo . Tema que el mismísimo Raúl Rocha en entrevista con Adela Micha dejó expuesto al señalar que esta fue una de las razones por las cuales Miss Costa de Marfil fue descartada como posible ganadora del certamen.

. Tema que el mismísimo Raúl Rocha en entrevista con Adela Micha dejó expuesto al señalar que esta fue una de las razones por las cuales Miss Costa de Marfil fue descartada como posible ganadora del certamen. Carlos Adyan también quiso saber cómo le pudo haber afectado tanto a ella como a su familia la denuncia penal que interpuso Nawat Itsaragrisil en contra de ella, en Tailandia, por presunta difamación tras su altercado en el certamen de belleza.

en contra de ella, en Tailandia, por presunta difamación tras su altercado en el certamen de belleza. En el programa también le preguntaron sobre la investigación en contra de Raúl Rocha Cantú , por presuntos vínculos con una red criminal, a tal punto que sus cuentas bancarias han sido congeladas.

, por presuntos vínculos con una red criminal, a tal punto que sus cuentas bancarias han sido congeladas. Y por último, los conductores también aprovecharon para preguntarle sobre el estado de salud de Gabrielle Henry, Miss Jamaica.

Análisis y opinión

Las preguntas que Carlos Adyan y Lourdes Stephen realizaron durante su entrevista con Fátima Bosch, en el programa “Pica y se Extiende”, no fueron ofensivas. Estas, las preguntas, tampoco vulneraron ningún valor personal de la actual Miss Universo, ni mucho menos suponen una falta de respeto para su persona.

Todos los cuestionamientos realizados en dicho programa de Telemundo están directamente relacionados con ella como participante del certamen, como ganadora del Miss Universo y como actual representante de la organización liderada por Raúl Rocha. Lo menos que se puede esperar de ella es que responda con tranquilidad.

Bosch perdió la oportunidad de hablar con claridad sobre cada uno de estos temas, y al mismo tiempo zanjar cualquier entrevista futura con relación a los mismos.

Sobre el tema de las visas, con simplemente decir que el certamen debería ser equitativo con todas las participantes era más que suficiente. Respaldar la competencia desde el punto de vista de que como empresa tienen derecho a presentar semejante argumento desestima la primera parte de su aseveración. Y permite que muchos cuestionen su supuesto llamado a servir en causas en defensa de los derechos de las mujeres a nivel general.

Con relación a las preguntas en donde se mencionan tanto a Raúl Rocha como a Nawat, Fátima Bosch podría haber señalado que sobre el señor Rocha no tiene nada que decir, porque ella no es su representante legal ni vocera personal. Podría incluso invitar a los conductores a concertar una entrevista con él para hablar sobre la investigación.

Y en el caso particular sobre la demanda de Nawat en su contra, era fácil recordarle a sus entrevistadores como al público en general que la discusión con este fue tan pública que los videos siguen vigentes en las redes sociales. Que todos saben lo que él dijo y lo que ella respondió, que para ella la demanda no debería ni siquiera proseguir, pero que por recomendación de sus abogados no podía hablar más del tema y punto.

