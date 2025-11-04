Dayanara Torres se suma a ‘La Mesa Caliente’ en lugar de Myrka Dellanos

La televisión hispana vive una época de cambios, en donde algunas piezas clave han salido de proyectos, como Astrid Rivera o Myrka Dellanos, mientras que otras tantas se han convertido en bateadoras emergentes, como es el caso de Dayanara Torres, a quien bien hemos podido ver en Univision, como en Telemundo.

En los últimos meses la bella boricua ha sido la reemplazo de cajón de Raúl de Molina o de Lili Estefan en ‘El Gordo y La Flaca’, pero también la hemos visto en ‘Hoy Día’, emisión en la que estuvo durante unas semanas en sustitución de Andrea Meza, quien dejó el show, en agosto pasado, para sumarse a ‘La Mesa Caliente’.

Tras meses de ir de un lugar a otro, en horas recientes la ex de Marc Anthony compartió con sus seguidores que llegará a reforzar el equipo de ‘La Mesa Caliente’ y lo hará por un tiempo prolongado.

Por medio de una publicación, que hizo en su cuenta de Instagram, la ex Miss Puerto Rico detalló que estará a lo largo de dos meses en la considerada como la mesa más caliente de la televisión hispana y de la que también forman la ya mencionada Andrea Meza, así como Giselle Blondet y Verónica Bastos.

“@lamesacaliente 💙 Desde hoy y por los próximos dos meses estaré junto a mis compañeras de #LaMesaCaliente @telemundo Gracias a todo el equipo por recibirme con tanto cariño”, escribió Dayanara Torres en su cuenta de Instagram.

Si bien el arribo de Dayanara solo es de forma momentánea, esa misma fórmula ya la ha llevado a cabo Telemundo con otros talentos, como sucedió con Carlos Calderón y Clovis Nienow en ‘Hoy Día’ y qué decir de Aleyda Ortiz y Gabriel Coronel en ‘En Casa con Telemundo’, quienes llegaron como temporales y se terminaron quedando con una silla dentro de los citados shows, por lo que no sería de extrañar que ella sigua por el mismo camino si logra hacer clic con la audiencia de las tardes.

Su primera aparición, la cual se produjo, este lunes, dejó gratas impresiones entre los televidentes, quienes compartieron su deseo de que ya se quede de forma definitiva en el show, por lo que habrá que ver si se da.

“Qué bueno. Ella es excelente”, “Ojalá tome el puesto de Myrka Dellanos”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que ha recibido.

