¡Boda a la vista! Dayanara Torres anuncia su compromiso con una foto de su flamante anillo

Tremendo revuelo causó la reina de belleza Dayanara Torres luego de reaparecer en redes sociales con una inesperada fotografía que anunció el inicio de un nuevo capítulo en su vida: el del matrimonio. Y es que desde su cuenta de Instagram mostró un flamante anillo de compromiso con un mensaje que dio mucho de qué hablar.

“Él preguntó… y yo dije SÍ 🤍”, escribió la ex Miss Universo para acompañar la imagen en la que se aprecia en primer plano su mano portando un lujoso anillo en su dedo anular. De esta joya, destacó su diamante ovalado bañado en oro blanco con pequeños diamantes alrededor.

Como era de esperarse, a solo minutos de que dicha postal saliera a la luz ya se había desatado una ola de especulaciones en la sección de comentarios. ¿La razón? El nombre e identidad de su prometido aún permanece desconocido.

Los únicos detalles que hasta el momento se conocen sobre su galán quedaron al descubierto en el post de la boricua: usa un llamativo reloj con pulsera de diamantes que hace perfecta sincronía con la lujosa sortija que la famosa ahora porta con orgullo.

Como resultado de esta hazaña en redes sociales, Dayanara Torres se volvió el blanco de cientos de felicitaciones por parte de su comunidad digital, compuesta por casi dos millones de seguidores, así como de algunos amigos dentro del medio artístico.

Tal fue el caso de la conductora Myrka Dellanos, la cantante Olga Tañón, la actriz Patricia Manterola, Jomari Goyo, Karla Martínez y Francisca, del programa matutino “Despierta América”. En sus mensajes no solo la deleitaron con felicitaciones, también con una ola de cariño y apreciación por su amistad.

“¡Felicidades, REINA! Que este sea el comienzo de una vida juntos, llena de amor, propósito y la bendición de Dios en cada paso. ¡Qué alegría verte feliz!”, escribió un usuario. Por su parte, alguien más agregó: “Wow, mil felicidades, te mereces toda la dicha del mundo”.

