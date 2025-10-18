Astrid Rivera revela las razones de peso por las que renunció a ‘Despierta América’

La vida es de ciclos y el de Astrid Rivera como presentadora de ‘Despierta América’ llegó a su fin, luego de que ella misma decidiera hacerse a un lado, contrario a lo sucedido con otro compañeros, a quienes la cadena ha despedido.

Si bien ya desde hace unas semanas se había informado sobre su salida, fue hasta ahora que ella rompió el silencio y reveló los motivos de peso que la llevaron a tomar esta complicada decisión.

Astrid, quien se caracterizó por alegrarle todas las mañanas a sus compañeros de ‘Despierta América’, detalló que su decisión se debió a sus deseos por crecer y hacer algo distinto de lo que nos tenía habituados, con lo que negó de manera categórica que se tratara de una decisión impulsiva.

“No fue una decisión impulsiva. La pensé mucho, la conversé con mi familia, con mi esposo, mis hijos y también la hablé con Dios. Quería estar segura de cuál era mi rumbo y cuál era el propósito detrás de este cambio”, reveló en una entrevista exclusiva que tuvo con People en Español.

Astrid, quien formó parte del matutino a lo largo de 8 años, detalló que esta en una etapa de su vida en la que quiere llegar más lejos de lo que había logrado.

“Mi momento de moverme, de comenzar una nueva etapa, de construir mis propios proyectos. Hoy es mi tiempo de volar y de comenzar a hacer mis propias cosas”, declaró en la misma entrevista.

Tras su salida del programa líder de las mañanas Astrid Rivera se tomará unas dos semanas para ella, su familia, sus amigas, para descansar y posteriormente pensar en lo que viene para ella a futuro.

“Viene un proyecto maravilloso que va a cambiar la industria de la moda. Llevo un año trabajándolo y puedo decir con certeza que va a ser un éxito. Este proyecto no solo permitirá que las personas generen ingresos, sino que también le dará a la audiencia acceso a piezas de ropa que antes parecían inalcanzables”, aseguró sin brindar mayores detalles de su emprendimiento.

También se despidió en sus redes sociales

Además de haberlo hecho por medio de una entrevista, Astrid Rivera también se despidió de sus compañeros y de la audiencia por medio de sus redes.

“Qué placer haber sido parte de 8 años maravillosos, contando historias y llegando a sus hogares. Mi ciclo en Despierta América terminó, así lo decidí … y me llevo aprendizajes que hoy también quiero compartir con ustedes. Preparada y expectante por todo lo que Dios tiene preparado para mí. ¡Gracias por tanto cariño y por acompañarme en esta etapa!”, compartió.

Sigue leyendo: