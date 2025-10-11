Jomari Goyso amaga con publicar fotos sin ropa por su cumpleaños y enfurece a su mamá

El presentador español Jomari Goyso, quien forma parte de ‘Despierta América’, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores un pantallazo de la conversación que tuvo con su madre por medio de WhatsApp, en donde le compartió un par de fotos con las que planeaba celebrar su cumpleaños.

El fashionista, quien este sábado cumplió 44 años, le envió a su mamá dos fotografías que lo mostraban sin nada de ropa, lo que provocó su disgusto y algo más.

“Que opine mi gente!!! Pongo las fotos o no para celebrar 🥳 mi cumple???? 🎁 (love you madre bella @mjsolsol )”, escribió Jomari en la descripción de su publicación.

El mensaje del presentador se produjo después de que su mamá le suplicara que se quedara esas fotos para él, pues era un momento para celebrar, no para causar disgustos.

“Vaya fotos que has elegido, no se te ocurra poner esas fotos el día de tu cumpleaños. No me des ese disgusto. Ese día es para celebrar y no para disgustos”, le recriminó su madre, a lo que él le respondió con ese estilo que tanto lo caracteriza.

“Días mío, qué novela madre… Dios me trajo desnudo… No es para tanto”, se defendió Jomari en la conversación que tuvo con Mami Bella, como tiene a su mamá guardada en su teléfono.

Las fotos de este estilo son muy comunes en la cuenta de Instagram de Jomari, en especial con la llegada del verano, sin embargo, en esta ocasión quiso extenderlas con motivo de su cumpleaños número 44.

