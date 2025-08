Jacky Bracamontes confronta a Jomari Goyso y le dice sus verdades en plena entrevista

La presentadora mexicana Jacqueline Bracamontes, a quien recientemente vimos en ‘Miss Universe Latina: El Reality’, estuvo como invitada en días recientes en ‘Sin Rodeo’, el podcast de Jomari Goyso, con quien habló de varios temas.

En la conversación, que tuvo una duración de más de 30 minutos, la también actriz se sinceró sobre los motivos por los que no volvería al mundo de las telenovelas y de paso le soltó sus verdades al presentador de ‘Despierta América’.

La actual esposa de Martín Fuentes y el fashionista aprovecharon su plática para recordar el paso de ambos por ‘Nuestra Belleza Latina’, que fue donde se conocieron y donde su relación no inició de la mejor manera, luego de que Lupita Jones la alertara sobre él.

“Le hablé y me dice: ‘La verdad no tengo nada malo que decir, el proyecto está increíble, me encantó. Lo único que te advierto, cuidado con Jomari’”, le dijo la ex Miss Universo a la Bracamontes.

Aunque asegura que su relación en ‘Nuestra Belleza Latina’ fue buena, a pesar de lo que Lupita Jones le dijo sobre él, Jacky Bracamontes le compartió a Jomari que lo que no le gustó de él fue su humor negro.

“Tú me has hecho sentir mal con tu humor negro, pero te lo he dicho. Me dolió el corazón, literal. Ya no me acuerdo ni qué me dijiste, pero sí dije: ‘Pin… Jomari’. Me acuerdo que una vez en ‘Nuestra Belleza Latina’, con mis chicas que me maquillan y me peinan, en tu humor negro les dijiste algo que no sabes cómo les dolió, ellas estaban ofendidísimas, fue muy fuerte”, le recriminó Jacky sobre aquel episodio.

Además de hablar de lo anterior, Jacky Bracamontes también recordó que el Jomari amigo es muy distinto al crítico de moda, quien en más de una ocasión le ha lanzado muy fuertes comentarios sobre sus looks.

“Me dice en persona que me veo divina y al día siguiente lo veo en televisión destruyéndome. Te voy a decir algo, a nosotras, tus amigas, las más cercanas a ti, como que con más confianza nos destruyes y no está padre, he dicho. Todo es por rating”, le recriminó la presentadora de 45 años.

