Dayanara Torres defiende su corona ante lo dicho por Osmel Sousa sobre Miss Universe

Siempre frontal y sin miedo al qué dirán, la reina de belleza Dayanara Torres dio una respuesta contundente a las recientes declaraciones de Osmel Sousa en las que afirmó que la corona que se llevó en el certamen de Miss Universo 1993 pertenecía a alguien más. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

La controversia que involucra a ambos íconos de la moda se desató luego de que el missólogo cubanovenezolano compartiera su sentir ante el triunfo y reinado de la boricua. Y es que lejos de aplaudirlo, aseguró que el título de Miss Universo en esa edición debió haber sido de la representante venezolana.

“Dayanara me cae muy bien, pero le tengo cierta cosita porque el año que ella fue Miss Universo ganó por obra y gracia del Espíritu Santo, porque ahí la ganadora era Venezuela“, dijo haciendo referencia a Milka Yelisava Chulina.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que esta postura llegara a oídos de la propia Dayanara Torres, quien durante su visita al foro de El Gordo y la Flaca optó por compartir su sentir.

La querida puertorriqueña afirmó que este tema no es nuevo para ella, pues desde su coronación se ha enfrentado a este tipo de críticas: “Todo el mundo tiene su opinión y las opiniones se respetan, se ha sabido hace 32 años que esto es una herida con no sana”, comenzó.

Con respecto a las aseveraciones sobre una posible equivocación en las calificaciones, la también conductora desmintió algún tipo de fraude.

“El país de la niña que gane es el que va a estar contento, los demás no. En ese momento, en los 90, se ponían la puntuaciones en la televisión, yo he sido jurado del Miss Universo tres veces, y en esos tiempos las puntuaciones se ponen en la televisión ves lo que dio cada uno, usen una calculadora y saquen los cálculo”, sentenció.

Contrario a lo que aseguró Osmel Sousa, ante sus ojos, la clave de su éxito fue su naturalidad sobre el escenario: “No venía de ese mundo, me vieron en la calle y me dijeron: ‘¿Tú de dónde eres, cuántos años tienes?’. Yo soy del campo. Y ese año al jurado le gustó eso, que era fresca, natural, que no estaba toda posada o aprendida, fui auténtica, genuina, natural, y eso fue lo que gustó“, finalizó su mensaje la famosa.

