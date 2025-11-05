Dayanara Torres protagoniza una sesión de fotos improvisada en “La Mesa Caliente”

A solo unos días de haberse incorporado a la fila de conductoras de “La Mesa Caliente”, la reina de belleza Dayanara Torres ya ha dado mucho de qué hablar gracias a su carisma e inesperados momentos protagonizados frente y detrás de las cámaras.

Una de sus más recientes hazañas quedó plasmada a través de su cuenta oficial de Instagram, donde colocó un video con el que documentó la sesión de fotos improvisada que vivió a manos de su colaboradora, la también ex Miss Universo Andrea Meza.

Y es que ambas ganadoras del reconocido certamen de belleza aprovecharon el corte a comerciales para capturar varias postales en las que Dayanara Torres lució despampanante y muy sonriente frente al logo del programa.

Además de regalar una cátedra de modelaje, la boricua conquistó con el flamante modelito que lució para la ocasión. Se trató de un ajustado vestido en color morado que se abrazó a sus curvas y evidenció su torneada figura gracias a su atrevida abertura en la parte inferior, así como hombro descubierto.

“AMIGAAAAAA Que gusto compartir contigo todos los días (y ya no solo de rumba🌙y karaoke“, son las palabras que Dayanara Torres dedicó a Andrea Meza, dejando claro que su complicidad va más allá de su labor como presentadoras de “La Mesa Caliente”.

La primera participación de la puertorriqueña como conductora temporal del reconocido programa de revista se dio el lunes 3 de noviembre, y desde sus primeras apariciones a cuadro dejó una grata impresión entre los televidentes, quienes expresaron su deseo de que la boricua se integre de forma definitiva en el show.

Es así como a través de las diversas plataformas de “La Mesa Caliente” se recibieron mensajes como: “Ojalá tome el puesto de Myrka Dellanos”, “Espectacular noticia, me apunto desde ya para seguir el show”, “Regia. Sigue brillando” y “Eres el brillo, el aire fresco que necesitaba el programa y sobre todo Telemundo”, por mencionar algunos.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que la cadena de televisión apuesta por sumar talentos de forma temporal a sus programas estelares. Recordemos que Carlos Calderón y Clovis Nienow participaron en “Hoy Día” como conductores invitados antes de ganarse un lugar permanente en el matutino; tal y como ocurrió con Aleyda Ortiz y Gabriel Coronel en “En Casa con Telemundo”.

