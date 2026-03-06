¿Julián Gil entrará a “La Casa de los Famosos México 4”? El actor responde 

El actor Julián Gil está dispuesto a cambiar los foros de televisión por la oportunidad de formar parte de “La Casa de los Famosos México 4“; así lo confirmó al ser abordado por la prensa y cuestionado sobre la posibilidad de sumarse a este proyecto de TelevisaUnivision.

En una entrevista concedida al programa matutino “Hoy”, el argentino confesó que la producción del reconocido reality se le ha acercado para extenderle una invitación y que forme parte del proyecto. No obstante, hasta la más reciente edición, esta idea no ha podido ser concretada debido a otros compromisos laborales.

Contrario a otros compañeros del medio artístico, él no descarta la posibilidad de sumarse a “La Casa de los Famosos México”, pues reconoce el foco que este tipo de programas brinda a sus participantes.

En su caso, esto le permitiría hacerse más cercano a la audiencia que lo sigue desde sus inicios en México: “Me gusta. Soy tan relajado que la pasaría muy bien y sería una oportunidad para que el público me conozca”, declaró.

Pese a esta postura, Julián Gil prefirió no adelantar si él es el primer famoso asegurado para la próxima edición del reality, programado a salir al aire en julio de 2026, a través de la señal de Las Estrellas.

Y es que la productora ejecutiva Rosa María Noguerón confirmó que ya cuentan con la primera celebridad firmada para la cuarta edición: “Ya tenemos cerrada a una celebridad cuya actividad principal es cantar; yo creo que vamos muy bien”, adelantó.

Ante la negativa que algunas estrellas muestran a participar en este tipo de formatos, la mexicana explicó que, por el contrario, cada vez son más quienes se muestran interesados en mostrar una faceta de sí mismos que permanece desconocida para sus seguidores.

“En la primera temporada era difícil porque los famosos no sabían cuáles eran los riesgos; nadie quería dejar su celular o a su familia por diez semanas”, explicó en su momento la productora.

