Julián Gil dedica nostálgica carta a su hijo Matías en su cumpleaños 9: “Te amaré siempre”

El actor argentino Julián Gil, quien está casado con Valeria Marín, recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle unas emotivas palabras a Matías Gregorio, el hijo que tuvo con Marjorie de Sousa y a quien no ve desde que era un bebé.

En su mensaje, que escribió con motivo del cumpleaños 9 del menor, el también presentador de televisión le dijo a Matías lo importante que era para él.

“Feliz cumple Mati ….. Dios te bendiga hijo 🙏🏻❤️”, se lee en el texto con el que Julián acompañó una fotografía y un video que lo muestra con el menor cuando era un bebé.

Además de esos materiales, el villano de las telenovelas también escribió una extensa carta en la que le explicó a Matías las razones por las que no ha estado presente en sus primeros años de vida.

“Hoy en tu cumpleaños quiero hablarte de todo lo que siento y quiero llevarte a un recuerdo muy especial. El día que naciste estuve ahí, contigo, desde el primer segundo. Te recibí en mis brazos y hubo un instante que nunca olvidaré: abriste tu manita y agarraste mi dedo. No me soltabas… Fue uno de los momentos más hermosos y reales de mi vida”, se lee al inicio del texto que el galanazo le dedicó a Matías Gregorio.

En otro fragmento de su texto le hizo saber a Matías que no ha dejado de estar al pendiente de él desde que se dejaron de ver, a pesar de que, quizá, esté creciendo con otra historia, tal y como el propio Julián lo ha reiterado cada que toca el tema.

“A veces se dicen muchas cosas, se cuentan historias distintas (…) Desde el primer día, estuve contigo y acá sigo estando, incluso a la distancia por decisiones que no están en mi control. Y aunque no pueda abrazarte, hoy me despierto con algo muy claro en el corazón: eres mi hijo y te amo. (…) Soy tu papá y el amor de un papá por su hijo, por quieran o intenten, no se rompe, no se apaga y no se olvida”, continuó Julián, quien está contento de saber, gracias a fotos y videos, que su hijo está bien.

Julián Gil concluyó su muy extenso mensaje hablando de la famosa prueba de paternidad que solicitó, pero también de la convivencia que Matías tiene actualmente con el empresario Vicente Uribe, actual pareja de su mamá y quien estaría cumpliendo con el rol de padre.

“Hoy tu mamá tiene una pareja, y entiendo que él está cerca de ti, te acompaña y ocupa, de alguna manera, un lugar importante como figura paterna en tu vida y eso está bien. Me da tranquilidad saber que hay alguien que te cuida, que está contigo, que te abraza cuando yo no puedo hacerlo. Si esa persona te da amor, apoyo y ejemplo, yo solo puedo agradecerlo. Siempre he creído que, si tu mamá está bien, tú también vas a estar bien”, escribió Julián Gil.

El ex participante de ‘La Isla: Desafío Extremo’ concluyó su mensaje imaginando su tan esperado reencuentro con Matías, el cual podría estar cerca de ocurrir o, por lo menos, eso es lo que él espera.

“Del lado de tu papá, la puerta nunca estará cerrada, y tus preguntas siempre tendrán una respuesta. Hoy, en tu cumpleaños, te abrazo con el alma. Feliz cumpleaños, Mati. Estoy orgulloso de ti. Te amo hoy y te amaré siempre. Con todo mi amor, papá”, concluyó.

Su extenso mensaje se apoderó de inmediato de los corazones rojos y de palabras de apoyo por parte de sus fans y de sus amigos famosos, quienes le dieron todo su respaldo en este día tan especial para su hijo menor.

“Literal lloré… Ojalá y tu hijo y tu puedan tener ese espacio juntos… 🙌❤️”, le dijo Claudia Álvarez, mientras que Lindsay Casinelli le dedicó un: “July lo estás haciendo bien, muchos podremos contarle que siempre estuviste y quisiste estar ahí”.

