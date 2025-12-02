¿Quién es Vicente Uribe, el prometido de Marjorie de Sousa?

La actriz venezolana Marjorie de Sousa, quien en el pasado tuviera una relación sentimental con Julián Gil, decidió darse una nueva oportunidad en el amor hace cinco años con Vicente Uribe, con quien se acaba de comprometer, tal y como ella misma lo presumió en sus redes sociales.

Por medio de una foto, que publicó en Instagram Stories, la villana de las telenovelas mostró su mano entrelazada a la de su pareja, pero eso no fue lo que llamó la atención, sino su enorme anillo de compromiso, con lo que dejó en claro que lo suyo va muy en serio y que muy pronto tendremos boda, pero… ¿quién es su apuesto galán? Te lo contamos.

Vicente Uribe es un empresario mexicano que cuenta con diversos negocios en el mundo de la gastronomía y durante la pandemia por Covid-19 emprendió un proyecto para donar comida a los más necesitados.

Entre uno de sus más grandes logros en el sector alimentario está el lanzamiento de su propia gama de alimentos que pueden mantenerse frescos y en buen estado por un año, sin necesidad de tenerlos bajo refrigeración.

También cuenta con un negocio de cervezas llamado “Cerveza de la patria WTC”, el cual le ha permitido llegar a otro tipo de público.

Aunque Marjorie ha sido muy reservada sobre su relación, pues son contadas las ocasiones en que se les ha visto juntos, él desde el 2021 ha convivido con Matías Gregorio, el hijo que la actriz tuvo con Julián Gil.

“Para que se creen esos vínculos se necesita de mucho tiempo, yo llevo meses conviviendo con Mati, es un niño hermoso; él me ve como un amigo grande”, declaró en su momento el magnate de la industria alimentaria.

Si bien Marjorie se ha limitado a hablar con la prensa sobre su galán, en el pasado su manager, Alberto Gómez, compartió en entrevista con People en Español algunos detalles sobre él, a quien definió como todo un caballero.

Vicente fue, además, el primer novio que la bella sudamericana presentó públicamente tras su mediática separación de Julián Gil, el padre de su hijo y con quien no quedó en buenos términos.

Sigue leyendo: