Julián Gil arremete contra Marjorie de Sousa por campaña para que su hijo conozca a Messi

Una nueva polémica se suma a la batalla mediática que Julián Gil y Marjorie de Sousa protagonizan desde hace varios años a causa de la custodia de su hijo Matías. En esta ocasión, está relacionada con la campaña que la actriz promueve para que el pequeño se encuentre con el futbolista Lionel Messi. ¿La razón? El argentino argumenta que es un golpe bajo que la famosa prefiera que todos convivan con su hijo, menos él.

En una entrevista concedida al programa “Despierta América”, mismo que promovió la iniciativa de la histrionisa, expresó que si bien el astro del balompié es uno de los ídolos de Matías, considera más importante su propio encuentro con el niño para que este tenga oportunidad de pasar tiempo juntos.

“Si ella quiere hacer una campaña yo la emplazo a ella, emplazo a ‘Despierta América’, a quien esté produciendo el show, que hagan una campaña para que Matías conozca a papá, a sus hermanos, a sobrinos“, expresó contundente ante las cámaras del matutino.

Incluso, calificó como “una falta de respeto” el hecho de que se le de más peso a la interacción del pequeñín de 8 años de edad con una figura pública antes que con su familia paterna: “Él tiene una familia, esas cosas me parecen una falta de respeto”, añadió.

Bajo esta misma tesitura, el galán de melodramas como “Eva Luna” y “Sortilegio” afirmó que no es necesario hacer un espectáculo del sueño de su hijo, pues bastaría con que Marjorie de Sousa lo contactara para hacerlo realidad.

“Cuando yo tengo acceso a Messi, ustedes han visto“, dijo haciendo alusión al encuentro que protagonizó junto al atleta argentino hace algunos meses tras uno de sus partidos.

Para finalizar, Julián Gil reiteró que hoy en día Marjorie de Sousa hace caso omiso a sus peticiones y niega dar declaraciones a la prensa sobre su caso porque carece de argumentos para no permitir la convivencia entre pare e hijo.

“No hay hu*vos para pararse frente a ustedes a decir. Mientras más pase el tiempo menos va a hablar, hablaba cuando le convenía“, sentenció al final de sus declaraciones.

