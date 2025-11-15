Julián Gil se lanza contra Marjorie de Sousa: “¿Por qué le hace tanto daño a Matías?”

El actor y presentador argentino Julián Gil, quien en el pasado fuera pareja sentimental de Marjorie de Sousa, volvió a lanzarse en contra de la actriz venezolana durante una entrevista, luego de que esta continuara en su postura de no permitirle convivir con Matías Gregorio, el hijo que tienen en común.

En la conversación que tuvo con diversos medios de comunicación, el actual esposo de Valeria Marín se lanzó en contra de la madre de su hijo, al asegurar que no cuenta con ninguna razón de peso para negarle la oportunidad de estar en la vida de su hijo, tan es así que siempre se niega a hablar con la prensa cuando le tocan el tema.

“No hay hue… Yo la he emplazado a decirlo, señores. Mientras más pasa el tiempo, menos va a hablar porque hablaba cuando le convenía. ¿Ahora por qué no habla? No tiene nada que decir. Yo la emplazo a que diga qué fue lo que pasó. ¿Cuál es el problema?”, inició diciendo Julián Gil en parte del encuentro que tuvo con los programas ‘Despierta América’ y ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En otro fragmento de la entrevista Julián lamentó el daño que Marjorie le está haciendo a su hijo, al argumentar que lleva 8 años privándolo de la oportunidad de convivir con su padre.

“¿Por qué tanto odio? ¿Por qué le hace tanto daño a Matías?”, se cuestionó el presentador de ‘El Conquistador’ poco antes de dar por terminada la entrevista.

Las declaraciones de Julián Gil dividieron opiniones en las redes sociales, pues mientras algunos se pusieron de su lado, otros tantos salieron en defensa de la villana de las telenovelas.

“El tipo de violencia menos tomada en cuenta y la más cruel. Violencia vicaria 😢😢😢”, “Mejor que se pregunte, ¿que hizo él?”, “Así es, el daño es al niño, no al papá”, “Jamás, pero jamás” se le quita un derecho a un niño de relacionarse con su padre”, se lee en algunos de los comentarios que ha levantado esta nueva polémica.

Sigue leyendo: