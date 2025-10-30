Expulsan a participante de ‘El Conquistador’ tras golpear brutalmente a compañero

El reality show ‘El Conquistador’, conducido por Julián Gil y por Valeria Marín, vivió momentos de muchísima tensión durante uno de sus más recientes capítulos, luego de que ‘Los Titanes’ protagonizaran diversos episodios de violencia en contra del presentador argentino, pero también entre ellos.

La primera escena que puso de cabeza a la emisión se produjo luego de que Julián Gil declarara a ‘Las Amazonas’ como ganadoras en el reto de inmunidad, lo que no dejó nada contentos a ‘Los Titanes’, quienes tras lo sucedido se encararon e insultaron al presentador de la emisión, lo que lo llevó a expulsar al primer integrante del equipo.

“Julián Gil, eres una basura”, dijo Enedino visiblemente molesto, mientras que varios de sus compañeros le hicieron segunda por sentir que les habían robado el triunfo: “Nos vamos todos; lo hicimos increíble, esto no es justo”, soltó Peter.

Tras esos primeros momentos de tensión, que desencadenaron en la expulsión de Enedino y en el abandono de César y Luise, se registró un segundo episodio de violencia, pero ya no con Julián Gil, sino entre Medina y Mr. Jay, quienes llegaron a los golpes.

Por medio de un video se aprecia el instante en que Mr. Jay explotó y se le fue encima a Medina, lo que terminó detonando en su expulsión, pues la violencia física no esta permitida en el reality que se emite por medio de UniMás.

“Mr. Jay estás expulsado, no puedes continuar más”, le dijo Val Marín a Mr. Jay, quien tomó sus cosas y abandonó el programa por la puerta de atrás tras romper una de las reglas del show.

