Todo lo que necesitas saber sobre “El Conquistador: Supervivencia Extrema” de UniMás

Los realities de competencia están de moda. Mientras Telemundo regresa con la segunda temporada de “La Isla: Desafío Extremo”, TelevisaUnivision presenta “El Conquistador: Supervivencia Extrema”, una primera temporada conducida por Julián Gil junto a su esposa Valeria Marín, una reconocida periodista deportiva.

El programa como tal se transmitirá a través de UniMás, a partir del día lunes 27 de octubre, en el horario de las 8 pm/7 c, pero la competencia también se podrá ver en México a través del canal 5 a partir de las 9:30 pm.

Julián Gil y Valeria Marín son los conductores de “El Conquistador, Supervivencia Extrema”. / Foto Cortesía de TelevisaUnivision. Crédito: Cortesía

¿En qué consiste esta nueva competencia?

Una batalla por la gloria

Así como en el programa de Telemundo, en este tendremos tres equipos. Los cuales, según sus logros, se convertirán en el rico, el pobre y el infernal.

Estos estarán liderados por capitanes de élite; durante semanas, vivirán entre la falta de alimento, el clima extremo y la implacable presión de sus rivales, poniendo a prueba no solo su fuerza física, sino también su temple mental y emocional.

Peter Hance, expolicía y modelo de Puerto Rico, liderará a Los Titanes, un equipo de hombres que deberán combinar estrategia y potencia.

Viridiana Álvarez, primera mujer latinoamericana en conquistar las 14 montañas más altas del planeta, comandará a Las Amazonas, un equipo de mujeres listas para demostrar liderazgo y resistencia.

Eduardo Ávila Sánchez "Judoman", medallista paralímpico mexicano, será el capitán de Los Centauros, un equipo mixto que encarna la unión, la resiliencia y la fuerza frente a la adversidad.

El ganador se llevará un premio de $200,000 dólares y el honor de convertirse en “El Conquistador”.

