Julián Gil y Valeria Marín nos hablan de lo que disfrutaron y sufrieron al conducir “El Conquistador”

Julián Gil y Valeria Marín son los conductores de “El Conquistador”, el nuevo reality de competencias que llega a la televisión hispana a través de la señal de UniMás. El programa como tal se transmitirá a través de UniMás, a partir del día lunes 27 de octubre, en el horario de las 8 pm/7 c.

En una entrevista exclusiva con Julián y Valeria, ambos nos revelaron en qué consistió la conducción que realizaron de este proyecto en el que literalmente no fueron simples espectadores, sino al contrario. Julián asegura que ellos también se involucraron en las pruebas al punto de entender por lo que estaban pasando los participantes.

La misma Valeria asegura que eran conscientes de la dificultad que ellos vivían en las pruebas de cargar elementos con peso y así también fueron muy conscientes de las comodidades y de las privaciones que los ricos y los perdedores tenían.

Aseguran que como pareja salieron fortalecidos de este reto porque supieron acoplarse muy bien, y aunque en efecto saben que están en excelente forma física, la verdad es que este tipo de competencia exige más que “excelencia”.

También destacan que el hecho de haber desarrollado empatía con los participantes generó que en ocasiones estos nublaran su juicio y olvidaran que, pese a su buena actitud, en la competencia tanto Valeria como Julián tienen voz de mando.

El ganador se llevará un premio de $200,000 dólares y el honor de convertirse en “El Conquistador”.

