Julián Gil no pierde la esperanza de reencontrarse con su hijo tras 8 años sin verlo

La novela de Julián Gil y el pequeño Matías Gregorio, el hijo que tuvo con Marjorie de Sousa, continúa dando muchísimo de qué hablar, luego de que el actor esté ya por cumplir 8 años sin ver a su hijo menor.

El también presentador habló sobre este tema en un encuentro que tuvo con los medios de comunicación, en donde detalló lo mucho que desea volver a tener a su hijo en sus brazos, tal y como sucedió la última vez que lo vio.

“En enero 27 se cumplen ocho años desde el último encuentro en el centro de convivencias, pero avances no hay ninguno. Me imagino que ustedes deben saber más que yo, porque yo avances no he tenido”, declaró el actual esposo de Valeria Marín, quien no sabe cuándo volverá a ver a su retoño, en una entrevista que concedió al programa ‘Hoy’.

A pesar de que le duele no poder estar presente en la vida de su hijo, Julián Gil destacó que cada vez falta menos para que se vuelvan a ver las caras, ya sea porque la propia Marjorie así lo permita o porque el menor lo solicite.

“Esperando que llegue el momento en que pueda estar con Mati. Ya es una cosa que depende de la mamá y en mi caso mi única esperanza, en este momento, es que él pues, a medida que vaya creciendo, empieza a reclamar la figura del padre”, respondió Gil sobre ese tema.

En la conversación también estuvo presente su actual esposa, con quien no descarta ampliar la familia, pero por ahora ambos están enfocados en sus distintos proyectos.

“Siempre está dentro de los planes, obviamente, siempre se platica, pero gracias a Dios tenemos mucho trabajo ahorita. Nos tomamos nuestro tiempo, no tenemos prisa, así que contentos”, relató ella en la conversación.

Las diferencias entre Julián Gil y Marjorie de Sousa comenzaron en 2017, cuando la actriz demandó la custodia exclusiva de Matías y pidió una pensión alimenticia que derivó en un proceso legal mediático y sus tan sonadas diferencias.

