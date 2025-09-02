Ximena Duque responde a acusaciones de infidelidad por parte de Julián Gil

La empresaria Ximena Duque ya rompió el silencio tras las afirmaciones que hizo en su contra Julián Gil, luego de que la señalara de haberle sido infiel con Carlos Ponce durante el noviazgo que tuvieron.

El actor argentino habló sobre este tema en ‘Secretos de Parejas’, en donde señaló que no solo le fue infiel a él, sino que también a Carlos Ponce.

“Me tocó irme a España a protagonizar una serie y estando en España empezó a fracturarse un poquito la relación. Regreso de España, me toca empezar a trabajar en Miami en otra novela, en ‘Evaluna’, y llegando de Miami me entero que me había sido infiel con Carlos Ponce. Pasa el tiempo y me entero que se dejan por lo mismo porque ella le fue infiel a él. No era una mujer para mí”, dijo Julián ante la sorpresa de sus compañeros de proyecto.

Los señalamientos de Gil no cayeron nada bien en Ximena Duque y así lo hizo saber ella misma con la reacción que tuvo en un escrito que hizo llegar a People en Español, en donde lamentó que se esté hablando de algo de su vida que sucedió hace 17 años.

“En los últimos días se han hecho comentarios públicos que intentan manchar mi nombre con hechos que no son ciertos y que pertenecen a una etapa de mi vida de hace más de 17 años”, aclaró Ximena.

En su mismo escrito detalló que todo lo dicho por su expareja es mentira y que hoy en lo único que piensa es en disfrutar la familia que eligió.

“Quiero dejar claro que esas afirmaciones son falsas. Hoy mi vida está enfocada en lo más valioso para mí: mi familia, mis proyectos y el propósito de inspirar a otros con mi ejemplo de superación”, puntualizó.

Hasta el momento Julián Gil no ha reaccionado a la réplica de su expareja, quien actualmente está casada con Jay Adkins y está lo que sigue de enamorada de él.

