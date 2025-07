Julián Gil causa polémica por “borrar” de fotos a compañeros de ‘Secretos de Parejas’

El actor Julián Gil y la presentadora Valeria Marín, quienes formaron parte de ‘Secretos de Parejas’, están inmersos en la polémica por unas fotos que compartieron en sus respectivas redes sociales y en las que mostraron lo bien que se la pasaron durante su retiro en Bali, Indonesia.

A pesar de que ambos tuvieron la misión de presumir con sus seguidores todo lo que hicieron durante su estancia en el país asiático, lo que no pasó desapercibido fue que ambos borraron de sus postales a dos de sus compañeros.

“No se pierdan nuestra boda balinesa @valmarin_r gracias por seguirme en mis aventuras ¡Bali, secretos y mucho fuego! 🔥”, escribió Julián Gil en la descripción de su fotogalería.

Valeria Marín también compartió otra galería de su aventura y ella, al igual que él, no incluyó fotografías en compañía de Bernardo Flores y Sury Sadai, una de las parejas que estuvo con ellos en ese experimento, mientras que sí incluyeron a Poncho de Nigris con Marcela Mistral y a Bárbara de Regil con Fernando Schoenwald.

“Un poquito de lo que viví en “Secretos de Parejas” junto a mi amor @juliangil y grandes personas que conocí en el camino de esta locura de reality! Gracias por hacer esto de una experiencia única y divertida. @barbaraderegil @musamistral @ponchodenigris @ferschoenwald”, escribió la comentarista deportiva en la descripción de sus fotografías.

El que ambos ignoraran a Bernardo y a Sury en sus fotos con todo el elenco de ‘Secretos de Parejas’ provocó la reacción de sus seguidores y así se los hicieron saber en la zona de comentarios de sus fotos.

“Yo te tenía en otro concepto, te veías madura, centrada, la única estable, pero estás igual que los demás, una seguidora menos”, “Jajaja los más ardidos sin subir fotos de Zuri y Bernardo”, “Me decepcionaste Val😢”, “Que triste es darse cuenta que siendo más grandes, justifiquen el bulliyng con que ellos no se integraban”, “La verdad me desilusionó la forma que trataron a los jóvenes”, se lee en tan solo algunos de los mensajes que han recibido.

Los comentarios de sus seguidores no pasaron desapercibidos para Valeria Marín, quien se tomó su tiempo y reaccionó antes quienes la criticaron por no incluir fotos con todos sus compañeros, sino solo con los que fueron más cercanos.

“Los viejos, los tíos! Así nos decían los chavos”, “Aquí los que pusieron la edad como pretexto fueron ellos, no nosotros. Los que nos decían tíos y viejos fueron ellos, no nosotros. Cuando no hay click, no hay click, y faltar al respeto jamás te va a llevar a integrarte con las personas”, “Por lo menos fuimos reales y directos no doble cara y con la bandera de víctimas y como si tuvieran 12 años!”, contestó Val Marín ante cada comentario que recibió.

