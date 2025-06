Julián Gil reveló haber sido abusado por varias mujeres

Julián Gil hizo una inesperada revelación sobre su vida personal. El actor de origen argentino sorprendió al asegurar que en algunas relaciones fue abusado sexualmente por sus parejas.

En el reality show Secretos de pareja, Gil les contó a Poncho de Nigris, Fernando Schoenwald y Bernardo Flores que en varias ocasiones fue víctima de abuso sexual por parte de mujeres, situación que no había compartido públicamente hasta ahora.

“En más de una ocasión he estado en situaciones en donde he dicho que no quería, ellas sabiendo que no quería, y terminé teniendo relaciones (sexuales)”, reveló el actor.

Gil reconoció que en su momento no les dio la importancia, pero tras reflexionar sobre estas experiencias se dio cuenta que había sido abusado.

“Ahora, cuando yo analizo todo el tema pienso que me han violado. En ese momento dije: ‘Sí, estuvo cool, pero sí fui violado’”, afirmó.

El actor destacó que la cultura machista dificulta que los hombres reconozcan cuando han sido víctimas de abuso sexual, y subrayó que si un hombre dice que no o está incapacitado por el alcohol, cualquier acto sexual en esas circunstancias también es una violación.

“Los hombres latinos somos muy machistas para reconocerlo, pero desde el momento en el que decimos que no, que estamos borrachos, ya es una violación, lo haga quien lo haga”, señaló Gil.

Actualmente, Julián Gil está casado con la periodista mexicana Valeria Marín y está pensando en convertirse en padre por cuarta vez a sus 55 años.

La pareja sorprendió a todos al anunciar el pasado diciembre que se habían dado el “sí quiero” en una ceremonia intima celebrada en Puerto Rico.

