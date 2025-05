Julián Gil revive su pleito con Marjorie tras sus polémicas confesiones en ‘Secretos de Parejas’

El actor argentino Julián Gil, de 54 años, aprovechó una entrevista que tuvo con Canela TV, para hablar de la polémica que protagonizó luego de los comentarios que hizo en el primer capítulo de ‘Secretos de Parejas’, en donde sacó a relucir los nombres de Marjorie de Sousa, Gabriel Soto, Geraldine Bazán e Irina Baeva.

La forma en que se expresó ya provocó la reacción de algunos de los protagonistas, mientras que otros tantos, como Marjorie, han optado por guardar el silencio.

En la reciente conversación que tuvo, el esposo de Valeria Marín aseguró que él no descubrió el hilo negro y que todo lo que dijo en la emisión era ya de dominio público, por lo que le sorprende las reacciones que provocaron sus afirmaciones.

“Me condenan porque yo hablé algo que, incluso, ya se sabía, como ya se sabía lo de Pedro Fernández, como ya se sabía lo del tema de Geraldine, Marjorie y Gabriel, como ya se sabía lo de Checo Pérez, lo de Adrián Uribe, sigo. Todas esas cosas se sabían, tú te metes, a Google y ahí están, pero lo peor de todo eso es que me condenen a mí como hombre”, apuntó Julián al inicio de intervención.

A continuación detalló que él no fue el único que abrió el caparazón con sus confesiones, pues en el mismo tenor estuvieron Bárbara de Regil y Sury Sadai, pero lo que ellas comentaron no se les dio la misma importancia.

“¿Qué pasa si hubiese sido al revés? Porque, inclusive, en el primer capítulo tienes a Bárbara y tienes a Sury, que también hablan de una agresión física y sexual. Entonces, ¿dónde está la balanza? ¿Dónde está la congruencia? Entonces hay un tema aquí social que estamos dejando aparte, que es peligrosísimo. A mí no me importa lo que la gente escriba en las redes, no me importa para nada”, continuó.

Julián Gil no solo habló de ese tema, sino que también sobre todo lo que ha tenido que aguantar, pues lleva 8 años sin ver a Matías Gregorio, el hijo que tuvo con Marjorie de Sousa, y que es su máxima adoración.

“De alguna manera se le olvidan a la gente los ocho años que yo llevo sin poder ver a mi hijo. ¿Cuántas veces yo les dije?: ‘Es que ella dijo que iba a hacer lo que sea, lo que sea en la vida, para que yo no esté con el niño’. Ocho años después, lo confirma. Me condenan por eso, pero no la condenan a ella cuando me acusó de drogadicto, de alcohólico, de violento, de tratar de secuestrar al niño, de vínculos con el gobierno de Puerto Rico. Todo eso está en el expediente.

Yo emplazo a la prensa que ocho años después vayan al juzgado, porque eso es público. Como ella no habla, porque ustedes van y le preguntan y ella te contesta: ‘Tiempo al tiempo y el niño es feliz’, pues yo los emplazo, al que le guste el tema judicial, Porque no va a ser fácil, porque el expediente yo creo que debe medir como dos o tres metros y que me digan, porque ella no lo va a decir, y que me digan, por favor, que me digan cualquiera de ustedes, ¿cuál de esos motivos justifica para que Matías no pueda estar en mi vida?”, se cuestionó.

A continuación detalló su felicidad por haberse sumado a ‘Secretos de Parejas’, pues gracias a esa emisión pudo revivir algo que ya muchos habían olvidado y de lo que no se ha dejado de hablar desde el pasado 15 de mayo, día en que abrió su corazón.

“Ahora me doy cuenta, desde el 15 de mayo que estrena ‘Secretos de Parejas’ que ha sido la mayor bendición poder abrir la boca porque a la gente se le olvidó. Ahora todo es normal porque ella salió la semana pasada y nadie le pregunta. Entonces es normal. Lo que no es normal es el sistema de justicia del país. Yo hablo por mí y por Matías, pero hay millones de niños y de padres y de madres que viven lo mismo. La prensa no se da cuenta 1ue se burlan de ellos en la cara, pero mañana tú te la vas a encontrar en algún sitio, en un chacaleo, y se va a burlar de ti en la cara”, sentenció el galanazo sobre la difícil situación que vive con la madre de su hijo.

Sigue leyendo: