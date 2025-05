Julián Gil lanza misterioso mensaje en medio de nueva polémica con Marjorie de Sousa

El galán argentino Julián Gil dio muchísimo de qué hablar en el estreno de ‘Secretos de Parejas’, luego de que lanzara fuertes dardos que involucraron a Gabriel Soto, pero en especial a Marjorie de Sousa, su expareja, y con quien tuvo al pequeño Matías Gregorio.

Tras sus afirmaciones, las cuales causaron tremendo revuelo, pues reveló que fue víctima de violencia doméstica y de paso compartió detalles nunca antes contados de su relación con la actriz venezolana, Julián lanzó en sus redes sociales una publicación que está dando muchísimo de qué hablar por el momento en que se da y por su mensaje.

“Amo la gente de memoria corta jajajajaja”, se lee en el breve, pero contundente mensaje que escribió el actor y presentador de televisión tras la polémica que provocó con sus confesiones.

Su mensaje estuvo acompañado de una fotografía en blanco y negro, en la cual él aparece caminando con gesto serio y con una camiseta sin mangas, mientras en letras grandes se lee su nombre.

El misterioso mensaje de Julián Gil no pasó desapercibido entre algunos de sus compañeros de ‘Secretos de Parejas’, como sucedió con Poncho de Nigris, quien se puso de su lado:

“¿Qué fue? ¿Qué dice la gente o qué? Aquí andamos a la orden para el desorden”, publicó De Nigris, mientras que Valeria Marín, su esposa, también se hizo presente en la zona de los comentarios. “Te amo. Seré tu mejor defensa central…”.

Aunque el presentador de ‘El Conquistador’ no ha dado más pistas sobre su publicación, sus seguidores aseguraron saber muy bien de qué estaba hablando y le externaron todo su apoyo, aunque también hubo quienes se pusieron en su contra.

“Habemos muchos que nos acordamos perfectamente y te creemos…🤷‍♀️”, “Los que de verdad te conocemos, sabemos y no olvidamos ❤️”, “Estamos contigo Julián 😊👏👏”, “Todos sabemos… la memoria de él no es corta, es selectiva. 😂”, “El internet no tiene memoria corta 😂”, se lee en algunos de los comentarios que ha desatado.

¿Qué dijo Julián Gil sobre Marjorie de Sousa y Gabriel Soto?

El expresentador de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ dio la nota la semana pasada por todo lo que dijo sobre su ex y el ex de Geraldine Bazán, luego de que reviviera la famosa escena que muestra a Gabriel cargando a Marjorie en la playa y que detonó, a la postre, en que ambos estuvieran en la mira.

“Ella traía un pe… formado públicamente, también, con Gabriel Soto, que se divorcia de Geraldine. No fue Irina la tercera en discordia, la que destroza ese matrimonio fue ese problema”, dijo Julián durante una de las dinámicas de ‘Secretos de Parejas’.

Sus confesiones no acabaron ahí, pues también habló de un supuesto episodio de violencia que vivió durante su relación con Marjorie.

“Ella me pegó. Nada de ‘se agarraron’. No, me agarró. Me acuerdo que me tiró toda la ropa por la ventana en Miami, me agarró a golpes, me rompió toda la camiseta“, detalló por la que experiencia que vivió en el 2011 justo cuando él y la venezolana eran pareja.

Sigue leyendo: