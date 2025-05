¿Julián Gil protagonizó un altercado físico con Marjorie de Sousa? Esto se sabe

Un nuevo capítulo dentro de la historia de Julián Gil y Marjorie de Sousa ha quedado al descubierto luego de que el actor sacara a relucir algunos de los momentos más oscuros que vivió junto a su ex pareja, uno que escaló hasta los golpes. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

De acuerdo con el relato que el famoso compartió durante uno de los episodios de la serie “Secretos de pareja”, una de sus ex parejas lo habría golpeado tras una discusión y hasta sus cosas desechó sin su consentimiento.

“Ella me pegó. Nada de ‘se agarraron’. No, me agarró. Me acuerdo que me tiró toda la ropa por la ventana en Miami, me agarró a golpes, me rompió toda la camiseta“, contó Julián Gil sin revelar el nombre de la mujer que habría estado detrás de este hecho.

Sin embargo, los detalles que destapó con respecto al año y sitio en el que se llevó a cabo dicho altercado apuntaron las miradas del público hacia la venezolana con la que procreó a su hijo Matías.

Y es que según lo dicho por Julián Gil, la pelea se dio en el año 2011; sin embargo, decidió volver a darse una oportunidad con dicha persona tras varios años. Línea del tiempo que corresponde con su romance con De Sousa.

Recordemos que luego de un amorío, los artistas se reencontraron en 2014 durante las grabaciones del melodrama “Hasta el fin del mundo”, pero sería hasta el 2016 cuando optaron por retomar su noviazgo, trayendo como resultado el embarazo del único hijo que comparten: Matías.

A pesar del revuelo que ha generado esta confesión, la propia Marjorie de Sousa ha decidido mantener bajo perfil de frente a la polémica y no emitir comentarios al respecto.

