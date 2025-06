Julián Gil se sincera, entre lágrimas, que sueña con tener un hijo con Valeria Marín

El presentador y actor argentino Julián Gil, de 54 años y quien forma parte del reality show ‘Secretos de Parejas’, nos ha obsequiado muy emotivos momentos en la emisión, en donde aparece en compañía de Valeria Marín, su pareja.

Además de haber dado de qué hablar por lo que dijo sobre Gabriel Soto y Marjorie de Sousa, ahora el galanazo de las telenovelas lo hizo con la confesión que le realizó a su esposa frente a las cámaras, pues le dijo que moría por tener un hijo suyo.

Julián se sinceró con la presentadora deportiva en una de las dinámicas que realizaron en el reality show de Canela.TV, en donde le confesó, entre lágrimas, todo lo que siente por ella y lo importante que es en su vida.

“Te apuesto que no sabías que eres la mujer más importante de mi vida y que, independientemente, que lo que yo haya vivido, y tú lo sabes, sí quiero que seas la mamá de un hijo mío”, le dijo el exparticipante de ‘La Isla: Desafío Extremo’ con la voz entrecortada.

A continuación detalló que él esperará el momento en que ambos estén listos para dar ese importante paso en su relación.

“Sí me gustaría que tengamos algo. Cuando tú quieras, me encantaría que lo busquemos juntos, que sea un niño deseado, un niño planificado. También te quiero agradecer el hecho de que me hayas recogido en mi peor momento, cuando pensé que nunca más en mi vida iba a poder amar, me enseñaste que sí se puede, entonces sí quiero que tengamos un bebé”, le dijo antes de que se dieran un tierno beso en los labios.

En caso de que vean cumplido su sueño, el bebé que tengan sería el primero para ella, sin embargo, para él ya sería el tercero. Nicolle, la mayor, nació fruto de su relación con Brenda Torres, mientras que a Matías Gregorio, el menor, lo tuvo con Marjorie de Sousa, pero no lo ve desde hace prácticamente 8 años.

Sigue leyendo: