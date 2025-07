Julian Gil recuerda con tristeza a sus padres y dice: “Se fueron sin poderse curar”

Julián Gil estuvo de invitado en el podcast de Alejandro Chabán en donde habló de una serie de eventos de su vida y terminó con lágrimas en los ojos al recordar su infancia al lado de sus padres.

Durante la conversación comentó: “Siempre que me preguntan ‘¿qué recuerdas?’, les respondo que la lucha de los dos por tratar de dejar de tomar. Vivíamos en pensiones, la situación económica muy mala y yo solamente recuerdo verlos de lejos, peleando borrachos”.

El actor también agregó: “Se fueron sin poder curarse. Hicimos todo como familia, pero era un problema de alcoholismo fuerte”.

Según Mezcal TV, el argentino aseguró que, pese al dolor que sintió por esta adicción, no le guarda ningún rencor a sus padres y confesó que daría lo que fuera por tenerlos junto a él y que vieran todo lo que ha logrado personal y profesionalmente hablando.

Julián Gil realizó varios comentarios en esta entrevista y las reacciones en las redes sociales de Chabán son variadas, hay quienes comentan a favor de Marjorie de Sousa en temas de paternidad alegando lo siguiente: “Julián tantos años y no aprendes, deja de hablar que no te queda bien, un buen padre no habla mal trata de buscar la mejor solución sin dejar de verse como víctima“.

Es más, hay muchos que le recuerdan que en un primer momento él incluso negó la paternidad: “Lo negaste, decías que no era tuyo. No debería de dejártelo jamás”. Es más, ahora hay quienes han dejado de creerle al argentino y dicen: “Antes yo te defendía, pero ahora te veo diferente porque es que te ves victimizado en ves de buscar solución, porque ocho años es mucho… algo pudiste haber hecho en ese tiempo”.

