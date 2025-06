Julián Gil inmortaliza su encuentro con Messi con un tatuaje de su firma

El actor Julián Gil cumplió uno de sus sueños al conseguir conocer al futbolista Lionel Messi e inmortalizar el momento no solo con fotografías o videos, también a través de un autógrafo que lo acompañará por el resto de su vida. Y es que el argentino decidió enmarcar la firma del jugador por medio de un tatuaje. ¿Cómo lo logró? Aquí te contamos su aventura.

De acuerdo con el video compartido por el galán de telenovelas, su encuentro con el astro del balompié se dio en el Hard Rock Stadium de Miami, recinto en el que se llevaría a cabo el partido del Inter Miami contra el Palmeiras en la jornada tres del Mundial de Clubes.

Visiblemente nervioso, el famoso que ha participado en historias como “Hasta el fin del mundo” y “Sueño de Amor” aguardó a que el equipo descendiera del autobús que los trasladó al estado para poder acercarse al ganador del Balón de Oro.

“No voy a pedir ninguna firma, solamente la de Messi”, se le escucha decir al histrión en el audiovisual publicado desde su cuenta de Instagram. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el número 10 de ‘Las Garzas’ apareciera frente a él, por lo que puso su plan en acción.

“Leo, me quiero tatuar tu firma (…) Despacito para que quede bien“, indica Julián Gil a Lionel Messi mientras este procede a dejarle su autógrafo en el brazo, específicamente en la parte interna del codo derecho.

La interacción entre el actor y el futbolista culminó con un apretón de manos que también quedó guardado y en display para los internautas: “Gracias por tanto fútbol, tanta magia… y por firmarme el brazo y el alma como un verdadero campeón“, escribió el también conductor para acompañar su post.

Aunque la travesía de Julián Gil no terminó allí, fue horas más tarde que mostró el resultado final del tatuaje que consolida su fanatismo por Messi: “Nunca le pongas fecha de vencimiento a la felicidad… y mucho menos a los sueños. Hace años me imaginaba este momento. Ayer Messi me firmó el brazo. Hoy esa firma es un tatuaje”, reflexionó el artista.

