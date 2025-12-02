Marjorie de Sousa confirma su compromiso con una foto de su flamante anillo

Vaya revuelo causó en redes sociales la actriz Marjorie de Sousa luego de compartir una inesperada fotografía en la que la protagonista fue la gigante roca que adorna su mazo izquierda, prueba de su compromiso y próxima llegada al altar. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Por medio de sus historias de Instagram, la famosa que ha participado en historias como “Hasta el Fin del Mundo” y “La Desalmada” colocó la fotografía que confirma el inicio de un nuevo capítulo en su vida junto a Vicente Uribe.

Acompañada con el tema “Baby Love” de fondo y con un emoji de corazón, la estrella de la pantalla chica prefirió que la imagen dijera más que mil palabras sobre su esperado enlace matrimonial con el empresario.

Cabe recalcar que si bien la parejita ha decidido mantener su relación alejada de los reflectores para evitar los dimes y diretes, a lo largo de los años se han dado a conocer diversos detalles de su historia de amor.

De acuerdo con Javier Ceriani, el empresario gastronómico, Vicente Uribe, inició su noviazgo con Marjorie de Sousa en 2020, con quien comparte una casa en Acapulco. Esto apenas un año después de que el mexicano oficializara su divorcio.

Por su parte, la famosa cuenta con un compromiso previo al actor Julián Gil que tuvo lugar el 6 de agosto de 2016 tras una cena romántica frente a amigos y familiares: “Siempre quise una pedida de mano original… Todas las mujeres soñamos con eso, todas queremos a ese príncipe azul que llegue y te diga cosas románticas, aunque suenen ridículas, pero a una le encanta eso…Y yo decía ‘ay yo quiero alguien que haga esto por mi'”, declaró a People en Español en ese entonces.

