Marjorie de Sousa presume cuerpazo en bikini en compañía de Matías, su hijo

La actriz Marjorie de Sousa, quien es mamá del pequeño Matías Gregorio, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un video que la muestra disfrutando el calor del verano en un bikini de color rojo.

“Estamos de paso🥰 dejemos 👣 bonitas ♥️♥️♥️♥️♥️♥️ feliz viernes mis amores bonitos”, escribió la villana de las telenovelas en un video que musicalizó con el tema ‘Dejemos Huellas Bonitas’ de Antoñito Molina.

En el material se ve a la ex de Julián Gil corriendo en la playa, nadando en el mar y gozando la compañía de su hijo, quien escribió en la arena la leyenda: “Gracias Dios”.

Aunque se trató de un día de relajación, ese no fue un impedimento para que Marjorie combinara el color de su bikini con el de sus uñas y el de su gorra.

Como era de esperarse su publicación se llenó de inmediato de corazones rojos y de varios comentarios por parte de sus seguidores, quienes cayeron rendidos ante su belleza.

“Siempre Bella mi amor ❤️😘❣️🏝”, “Siempre hermosa”, “Hermosa mujer y guerrera te admiro desde muy niño”, “Preciosa 😍❤️”, “Que preciosa te ves ♥️♥️♥️♥️”, “guapísima y muy sexy 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍”, se lee en tan solo algunos de los mensajes que ha recibido.

Aunque ella se robó los reflectores, también es de llamar la atención lo grande que ya está Matías y a quien su papá no ve desde hace casi cinco años.

