Marjorie de Sousa reaparece con su hijo en redes y celebran juntos la Independencia de México

La actriz venezolana Marjorie de Sousa, quien mantiene una desgastante disputa con Julián Gil por Matías Gregorio, el hijo que tienen en común, aprovechó los festejos de la Independencia de México para reaparecer en sus redes en compañía de su hijo, quien no ve a su papá desde hace casi 8 años.

Por medio de un video, que musicalizó con el tema ‘México en la Piel’ de Luis Miguel, la villana de las telenovelas nos permitió atestiguar lo grande que ya está Matías, quien celebró las fiestas patrias en compañía de su mamá en un lujoso restaurante y con un atuendo típico mexicano.

Marjorie acompañó su video de un muy extenso mensaje en el que mostró su júbilo por el país que la recibió con los brazos y donde ha hecho prácticamente toda su carrera tras su salida de Venezuela.

“Dar GRACIAS a este lugar que me regala tanto todos los días 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 un hermoso país que enamora con su cultura, con su gente, con su comida, con su todo”, se lee al inicio del texto que publicó Marjorie.

La también cantante concluyó su publicación agradeciendo a personas específicas que la han ayudado a sentirse como en casa en territorio mexicano y uno de ellos es su hijo.

“GRACIAS México de mi amor por tantos milagros en mi vida, por hacerme sentir siempre en mi casa, por mis amigos, por mis proyectos, por mi equipo de trabajo, por mi familia, pero sobre todo por lo más hermoso que tengo 👦🏼 mi hijo 😍 #pormihijo #Pormifamilia #pormi #TeAmo #vivamexico ♥️🇲🇽♥️🎬📽️🎥”, concluyó Marjorie.

La publicación de Marjorie se inundó de inmediato de varios corazones rojos y de comentarios por parte de sus fans, quienes celebraron el gran papel que está haciendo como madre y dejando de lado, por un momento, las diferencias con el padre de su hijo.

“Matías bailando es lo mejor😍👏👏🇲🇽❤️”, “Bellos, tu hijo está guapísimo y se ve que está lleno de amor, felicidades 💕👏🏻👏🏻”, “Mati es una cosa hermosa 😍 igual que tu 🤗🇲🇽”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que le han dejado.

Mientras madre e hijo celebraron la Independencia en México, Julián Gil se dejó ver en el juego de Champions del Real Madrid en la capital española y también con su nieto.

“Nada como la familia … Escapadas nos llenan el alma 🙏🏻❤️ Oliver cada día más bello. ¿Tiene a quién salir, no? Gracias @nicolle_gil @inigo_arino por estos días y a ti @valmarin_r por amarnos tanto”, publicó el galán.

Sigue leyendo: