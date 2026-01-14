Aldo de Nigris, el ganador de “La Casa de los Famosos México 3”, confirma su soltería
Cualquier "shippeo" con Elaine Haro ha quedado descartado de momento...
Aldo de Nigris fue uno de los participantes más queridos de “La Casa de los Famosos México 3”; fue además el ganador de dicha edición. Dentro del reality nos sirvió todo tipo de contenido y el público armó alrededor de él varios “shippeos”.
Los relacionaron no solo con Mariana Botas, también con Elaine Haro e incluso con Aaron Mercury. Una vez cerrada la casa y finalizado el reality, mucho se dijo que el regiomontano estaba sosteniendo una relación secreta con Elaine; incluso sus muchas o pocas interacciones fuera de la casa sirvieron como contenido que apoya dichos rumores.
Recientemente, el creador de contenido habló de su vida amorosa y desestimó cualquier rumor de romance, declarando abiertamente que en estos momentos está feliz y soltero. Razón por la cual todos los fans del “shippeo” de Aldo con Elaine ahora se muestran decepcionados y frustrados, ya que de dicha temporada ningún romance salió a flote.
Por otra parte, ha quedado claro que, independientemente de todo lo que Aldo y Mariana pudieron conectar dentro de la casa, fuera de esta ni ella ni él están interesados en siquiera sostener una amistad.
Muchos creen que es más decisión de la actriz y cantante, sobre todo por el rechazo legítimo que vivió por parte de la familia de Aldo, y es que, aunque le tenga cariño y respeto, esto no quiere decir que esté dispuesta a someterse a dicho ambiente, por muy normalizado que lo tengan todos los De Nigris.
