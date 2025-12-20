Aarón Mercury es víctima de robo en su vehículo | VIDEO

En medio de las mieles del éxito obtenido con su participación en el concurso “Las Estrellas Bailan en Hoy”, el influencer Aarón Mercury se enfrentó a una experiencia amarga al haber sido víctima de la delincuencia en la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sigue leyendo para enterarte.

Fue por medio de sus redes sociales que el ex participante de “La Casa de los Famosos México” compartió su testimonio sobre el desafortunado incidente que tuvo lugar a las afueras de su domicilio. Al borde del llanto, el creador de contenido reveló que su automóvil fue vandalizado por una persona cuya identidad permanece desconocida pese a los videos que se capturaron a través de la cámara de seguridad.

“Me la hicieron, chavales, ahora sí me la hicieron (…) Ni siquiera traía nada, se pasaron de lanza“, señaló luego de expresar su frustración por el incidente, ya que este tuvo lugar apenas unos días después de haber llevado su camioneta al taller para unos arreglos.

Apenas unas horas después de su comunicado en redes sociales comenzó a circular un video en el que se aprecia el momento exacto donde el asaltante, un individuo vestido con pantalón gris, chamarra y gorra verde, rompe el cristal del vehículo y sustrae algo del interior.

No pasó mucho tiempo antes de que los seguidores más fieles de Aarón Mercury se dieran a la tarea de dejarle mensajes de apoyo y buenos deseos, especialmente porque este día había comenzado con un gran triunfo para él y Brigitte Bozzo.

¿La razón? El dúo se coronó como gran ganador de la séptima temporada de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, obteniendo un total de 144 puntos, de los cuales 23 provinieron del público, equivalentes a 23 millones de votos en todo México.

“Nada logro desconcentrarlo en su propósito para hoy, bailaron increíble y ganaron”, “Aarón debería comprarse otro, esa camioneta ya todos la conocen y es peligroso” y “Siempre contigo Aarón”, son algunas de las reacciones que se registraron en la red.

