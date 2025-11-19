Shiky, de ‘La Casa de los Famosos México’, reaparece tras estar intubado y delicado de salud

El presentador español Shiky, quien formara parte de ‘La Casa de los Famosos México 3’, reapareció en sus redes sociales luego de que se reportara que estaba delicado de salud.

El finalista del famoso reality show compartió una fotografía que lo muestra en su cuarto de hospital sentado en un sillón y canalizado, con lo que quiso demostrar que ya se encuentra mejor de salud tras preocupar a sus fans.

En su publicación Shiky reconoció que sí estuvo intubado tras las complicaciones médicas que presentó por una simple muela que no atendió.

“Gracias a sus oraciones me desentubaron en la mañanita y ya estoy en terapia intermedia. Sigamos rezando para que me llegue un caldito de pollo, por la nariz nada sabe igual. Gracias a cada mensaje, lloro de amor, son de las peores experiencias de mi vida por una ‘simple muela’. Cuídense mucho”, escribió el famoso ibérico.

Shiky continuó su publicación agradeciendo a todos los que han estado a su lado en este momento tan complicando, en especial a sus médicos, quienes fueron vitales en su rápida recuperación y en evitar que su condición médica se complicara todavía más.

“Agradezco a todo el equipo de URGENCIAS del hospital, enfermeros/as, camilleros, doctores/as…a mi @el_abrahamcito ❤️tq con mi alma. Y al amor y corazón del @drenriqueorozco, gracias a su rapidez la puedo estar contando. Él consiguió a las otorrinos que me operaron. Agradecido de por vida contigo”, se lee en el resto del mensaje de Shiky, quien reconoció que sí estuvo grave.

La reaparición del locutor no pasó desapercibida entre sus fans y sus amigos famosos, quienes celebraron que cada vez esté mejor.

“Querido❤️❤️❤️❤️ abrazo fuerte ! Pronta recuperación!”, le dijo Ana Brenda Contreras, mientras que Fernanda Castillo le dedicó “Un abrazo gigante Shiky” y Galilea Montijo varios emojis de corazón.

También tuvo palabras de Sherlyn, de Mane de la Parra, de Violeta Isfel, de Aldo de Nigris, de Aaron Mercury, de Elaine Haro, entre otros.

Sigue leyendo: