Ernesto Laguardia no descarta participar en La Casa de los Famosos: “Vamos a ver”

Ernesto Laguardia, actor y conductor mexicano, continúa buscando proyectos que le permitan mantenerse vigente ante el público que lo vio alzarse como una de las estrellas más grandes de su país. Por esta razón, no descarta la idea de aventurarse con nuevos formatos televisivos como “La Casa de los Famosos México”, así lo confesó en una entrevista reciente.

Siempre dispuesto a compartir detalles sobre su vida profesional, el protagonista de “Amores con Trampa” confesó que en ocasiones anteriores ha sido abordado por TelevisaUnivision para formar parte del conocido reality. No obstante, sus compromisos laborales le han impedido dar el paso.

“Me lo han propuesto hace varios años. Entonces sí, sí lo hemos pensado. Se me hace un proyecto muy interesante en muchos sentidos. Es como una pequeña sociedad donde todo el mundo está estudiando con lupa, pero al mismo tiempo es tan distinta a la sociedad de afuera”, indicó a los micrófonos de Televisa Espectáculos.

Pese a los cuestionamientos sobre su próxima participación en la edición 2026 del programa, Ernesto Laguardia prefirió mantenerse discreto con sus declaraciones.

“Es algo muy interesante. Este proyecto de ‘Big brother’ fue un fenómeno a nivel mundial, y LCDLFM ha sido un gran fenómeno también. Así es que… no sé, vamos a ver”, adelantó.

Por su parte, la productora de “La Casa de los Famosos México” ha preferido mantener como una sorpresa los nombres de los habitantes que ingresarán a la nueva edición del aclamado programa. Lo que sí adelantó fue el regreso de los conductores Galilea Montijo, Odalys Ramírez, Diego de Erice, Ricardo Margaleff y Wendy Guevara.

¿Ernesto Laguardia vuelve al programa “Hoy”?

Otro de los temas que abordó el histrión incluyó la posibilidad de sumarse al elenco de conductores del matutino “Hoy”, aquel del que formó parte a principios de la década de los 2000. Al respecto, dijo:

“Para mí es un programa importantísimo. Lo amo, lo adoro, estuve muchísimos años ahí. Es un proyecto maravilloso. Me encanta levantarme a las 4 de la mañana a leer todos los periódicos, enterarme de todo, llegar temprano, desayunar ahí, pasártela muy divertido“, expresó.

El famoso aseguró que no solo atesora su crecimiento profesional, sino los regalos que la vida le otorgó a nivel personal: “‘Hoy’ es parte de mi vida. Ahí tuve a mis hijos, conocí a mi esposa. Entonces, es muy importante para mí. Algún día podría regresar. Me encantaría, realmente. Algunas veces ha habido acercamientos”, añadió durante su entrevista.

Laguardia finalizó externando su ilusión ante un posible regreso a esta producción de Televisa: “No se descarta porque las señoras de la mañana son increíbles y ahora los señores también, en la oficina. Así que es un programa muy completo y que me encantaría regresar, sí”, reiteró.

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