Ernesto Laguardia está en el ojo del huracán tras su respuesta a un reportero por decirle “amigo”

Tremendo revuelo se generó en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que el actor y conductor Ernesto Laguardia reacciona de manera molesta ante un reportero por llamarlo “amigo”.

Y es que fue durante un encuentro con varios medios de comunicación que el histrión que ha participado en historias como “Amor real” y “Corona de Lágrimas” fue cuestionado sobre el más reciente alternado entre su ex compañera del programa “Hoy”, Galilea Montijo, y Andrea Escalona.

Al recibir una pregunta sobre su experiencia como conductor en el matutino, precedido por el llamado: “Amigo, te quería preguntar…”, Ernesto Laguardia no dudó en hacer notar su incomodidad.

“¿Yo creo que estás fuera de época, no?”, cuestionó el famoso de 64 años de edad. “Y no me llamo amigo, me llamo Ernesto Laguardia”, apuntó molesto.

Esta respuesta no hizo más que desatar una ola de opiniones divididas en la sección de comentarios de plataformas como Instagram y X, donde la interacción no tardó en hacerse viral.

“Tu época ya pasó Ernesto”, “Él es el que está fuera de época, ni al caso su reacción”, “Cuando lo vean, grítenle ‘amigo’”, “Perdone usted, Don Ernesto Laguardia”, “Que mal día para llamarse Ernesto” y “Ni en su casa lo topan”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Aunque para algunos la respuesta de Ernesto Laguardia no fue adecuada, el conductor ha compartido en varias ocasiones que no le gusta que le pregunten sobre su paso en el matutino de Televisa, “Hoy”, en el cual se mantuvo como parte del elenco principal por más de 10 años.

